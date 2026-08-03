Rara Ferrari Enzo all'asta: vale milioni, ma meno di quello che pensi. Ecco perché

La supercar del 2003 sarà battuta nel corso della Monterey Car Week con una stima tra 9 e 11 milioni di dollari dopo certificazione Ferrari Classiche. Meno di altre poiché i chilometri pesano

Una Ferrari Enzo del 2003 sarà protagonista di un'importante vendita durante la Monterey Car Week in California (USA), dove la casa d'aste prevede una valutazione compresa tra 9 e 11 milioni di dollari.

Modello in vendita raro, ma non da record

L'esemplare, una delle supercar più rappresentative prodotte da Maranello, potrebbe raggiungere una cifra elevata pur restando al di sotto del record registrato da un'altra vettura analoga venduta nei mesi scorsi. Il modello rappresenta uno dei simboli più noti del Cavallino Rampante e continua ad attirare l'interesse dei collezionisti internazionali.

Ferrari Enzo 2004 Broad Arrow Auctions: un raro esemplare nero con interni rossi all'asta

Colore e configurazione tra le più rare

L'auto sarà venduta da Broad Arrow Auctions e si distingue per una configurazione poco comune. Si tratta infatti di uno dei soli dodici esemplari destinati agli Stati Uniti con carrozzeria Nero DS. Tra questi, soltanto tre sono stati realizzati con interni in pelle rossa, caratteristica che contribuisce alla rarità dell'esemplare. Dopo la prima immatricolazione in Nevada, la vettura è passata attraverso due proprietari tra Colorado, Arizona e Florida, mantenendo una storia documentata.

Ferrari Enzo 2004 Broad Arrow Auctions: stima da 9 milioni di dollari per i tanti km percorsi

Certificazione e confronto con un'altro Enzo

Nel corso del 2025 la vettura ha ottenuto la certificazione Ferrari Classiche ed è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione superiore a 80.000 dollari. Attualmente registra 21.352 chilometri, un valore superiore rispetto ad altre Enzo apparse recentemente sul mercato. Per fare un confronto, l'altra Enzo nera venduta da Broad Arrow Auctions (guarda la Ferrari Enzo battuta all'asta) all'inizio di quest'anno, anch'essa con interni in pelle rossa, ha cambiato proprietario con soli 692 km indicati dallo strumento.

Ferrari Enzo 2003 Broad Arrow Auctions: gli interni con rivestimenti in pelle rossa

Differenze di valore rispetto al record

Questo esemplare è stato aggiudicato per l'astronomica cifra di 15,185 milioni di dollari, circa 13,79 milioni di euro, diventando la seconda Ferrari più costosa mai venduta in un'asta pubblica. Per il modello protagonista della vendita di Monterey del prossimo 14 agosto (qui il link all'asta), la stima minima corrisponde invece a 9 milioni di dollari, circa 7,81 milioni di euro, mantenendo i prezzi in linea con la valutazione prevista, ma oltre 6 milioni di dollari (circa 5,27 milioni di euro) in meno rispetto all'auto ottenuta a marzo.

Tutto ciò equivale a 467 dollari (circa 405 euro) in meno per ogni miglio in più percorso. Di fatto, la differenza economica riflette principalmente il maggiore utilizzo della supercar italiana, che tuttavia si presenta in condizioni eccellenti. Pronti per un'offerta? Avete ancora una settimana di giorni.

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