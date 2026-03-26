Ferrari richiama 80 12Cilindri per un motivo alquanto… oscuro

La Ferrari 12Cilindri, che ho provato in versione Spider, è uno dei più recenti capolavori di Maranello. Urla ''tradizione'' da ogni valvola del suo V12 aspirato. Splendida, conturbante e perfetta, l'erede spirituale della mitica Daytona è però stata vittima di una piccola distrazione.

Pare infatti che a Maranello, nel reparto configurazioni per l'America, qualcuno si sia lasciato trasportare dal mito delle assolate strade della California. E abbia provveduto di conseguenza.

Ferrari 12Cilindri: il profilo aerodinamico dell'automobile

Un pasticcio di ombre

La notizia arriva dritta dagli States, dove la NHTSA (l'ente americano per la sicurezza stradale) ha reso noto un richiamo volontario da parte del Cavallino. Il motivo? È, letteralmente, oscuro. Ottanta esemplari della nuova 12Cilindri sono stati spediti oltreoceano con cristalli laterali e lunotto posteriore troppo scuri.

Non si tratta di un vezzo estetico, ma di un banale quanto fastidioso errore tecnico: in fase di produzione è stata selezionata la specifica sbagliata per i vetri, rendendo l'auto non conforme alle severe normative federali. Insomma, un pasticcio scoperto solo quando le prime auto hanno toccato il suolo americano.

Ferrari 12Cilindri: l'equilibrio stilistico della supercar del Cavallino

La legge del 70% (e tu non puoi sgarrare)

Diciamocelo, negli USA non scherzano mica. La norma parla chiaro: per il parabrezza e i vetri laterali anteriori, la luce che passa non deve essere inferiore al 70% d quella ambiente. In pratica, la polizia deve vederti bene in faccia mentre guidi il tuo gioiello da 830 CV.

Le 12Cilindri finite nel mirino del richiamo pare invece fossero decisamente troppo ''noir'', filtrando molta più luce di quanto consentito dal Codice della Strada a stelle e strisce. Non sappiamo quanto siano effettivamente scuri questi vetri incriminati, ma abbastanza da far scattare l'allarme rosso a Maranello.

Ferrari 12Cilindri Tailor Made: vista di profilo

Customer care in pieno stile Maranello

Come finisce la storia? Beh, come ci si aspetta da un marchio che tratta il rispetto delle norme e il customer care dogmi religiosi. Ferrari sostituirà gratuitamente i vetri ''fuorilegge'' con quelli a norma. Ma c'è di più.

Pare infatti che qualche proprietario, accorgendosi della scarsa visibilità (o forse temendo una multa salata), avesse già provveduto a cambiare i cristalli di tasca propria, prima ancora che venisse ufficializzato il richiamo.

E pare anche che la Casa abbia già fatto sapere che rimborserà ogni singolo centesimo speso a questi clienti particolarmente solerti. Perché quando guidi una Ferrari, l'unica cosa che deve essere ''oscura'' è la velocità con cui scompari all'orizzonte, non certo la tua visuale dallo specchietto.

Fonte: NHTSA

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026