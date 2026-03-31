Piccole, costose passioni: Ferrari 296 Speciale Amalgam Collection

Se pensavi che il modellismo fosse un passatempo per bambini, Amalgam Collection è qui per farti cambiare idea (e svuotarti il conto in banca). Ecco la Ferrari 296 Speciale in scala 1:8, un capolavoro che sfida la realtà.

Se possedere una Ferrari è il sogno di una vita, possederne una che puoi tenere sulla scrivania dell'ufficio – e che costa quanto una utilitaria nuova di pacca – è un piacere per pochi eletti.

I maghi di Amalgam Collection hanno colpito ancora, alzando l'asticella del collezionismo con la replica della Ferrari 296 Speciale, l'ultima evoluzione della berlinetta ibrida plug-in di Maranello.

Qui non si parla di semplici modellini, ma di vere e proprie sculture tecnologiche. E i numeri, come piace a noi, raccontano solo metà della storia.

Un lavoro da certosini (e 3.000 ore di studio)

Per dare vita a questa replica in scala 1:8, lunga la bellezza di 58 centimetri, non sono bastati un calibro e tanta pazienza. Amalgam ha lavorato a stretto contatto con il Centro Stile Ferrari, mettendo le mani sui dati CAD originali, sui codici colore ufficiali e sulle specifiche dei materiali.

Il risultato? Una fedeltà maniacale. Solo per lo sviluppo del prototipo sono servite 3.000 ore, mentre ogni singolo esemplare richiede oltre 300 ore di montaggio manuale da parte di un team di artigiani che non accetta compromessi. Le portiere si aprono, rivelando un abitacolo che sembra pronto a ospitare un pilota in miniatura.

Ferrari 296 Speciale Amalgam Collection, l'interno

Verde Nürburgring e Rosso Dino: l'eleganza del contrasto

La configurazione di lancio è un omaggio alla storia e all'audacia cromatica svelata nell'aprile 2025: livrea in Verde Nürburgring (una chicca per chi ama distinguersi) con interni che urlano competizione, grazie al mix di Rosso Dino e Nero.

Se però fate parte di quei fortunati che hanno la versione reale in garage, Amalgam offre il servizio ''Bespoke Tailor-Made'': potete ordinare il modello esattamente con le stesse specifiche della vostra auto, dalle cuciture dei sedili al colore delle pinze freno.

[Image detail of the Ferrari 296 Speciale engine bay and interior by Amalgam, showing the 1:8 scale craftsmanship]

Un'esclusività per soli 9 fortunati

Il ''problema'', oltre al garage virtuale che dovrete allestire, è la tiratura: ne verranno prodotte solo 9 unità in questa specifica configurazione. Un numero che rende questo oggetto un investimento più che un giocattolo.

Il prezzo? Non è in scala, ma poco ci manca: 17.995 euro. Sì, hai letto bene. Quasi diciottomila euro per un'auto che non emette un sibilo e non sprigiona cavalli, ma che riesce a catturare l'anima di Maranello in meno di sessanta centimetri di resina, metallo e carbonio. Tifi per un'altra squadra? Amalgam ha in scuderia tanti altri modelli, pure le McLaren.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2026