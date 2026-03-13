Dreame Nebula Next 01X: dagli elettrodomestici ai SUV il passo è breve

La tech asiatica presenta questa show car elettrica con design sportivo, batteria allo stato solido e potenza dichiarata da hypercar. Ma arriverà sul mercato?

La cinese Dreame, azienda nota per la produzione di aspirapolveri (guarda la homepage di Dreame), continua a esplorare il settore della mobilità presentando il concept Dreame Nebula Next 01X.

Dreame entra nel mondo dell’auto?

Il nuovo modello è stato mostrato in occasione del China Home Appliances and Consumer Electronics Expo (guarda la homepage della kermesse cinese), segnando un ulteriore passo dell’azienda verso il mercato dei veicoli elettrici.

Il progetto rientra nella strategia che prevede tre marchi automobilistici: Nebula Next, Kosmera e Star Motor. Anche se la produzione di serie non è ancora iniziata, il debutto del prototipo dimostra le ambizioni della società nel settore dei modelli BEV.

Dreame Nebula Next 01X: i maxi cerchi in lega leggera del concept svelato in Cina

Design ispirato alla coupé

Esteticamente la Dreame Nebula Next 01X riprende molti elementi della precedente 01 Coupé (guarda la coupé Dreame). Il concept SUV mantiene la verniciatura verde brillante e numerosi dettagli in fibra di carbonio nella parte inferiore della carrozzeria.

Anche i fari a LED e la zona posteriore richiamano la coupé presentata all’inizio dell’anno. Il risultato è un crossover dalle proporzioni sportive e dal look audace, pensato per distinguersi nel panorama dei nuovi modelli provenienti dalla Cina.

Dreame Nebula Next 01X: i fari anteriori full LED di vaga ispirazione Ferrari 458 Italia

Tecnologia e prestazioni dichiarate

Secondo Dreame, il cuore del progetto è un innovativo pacco batterie allo stato solido da 60 Ah con densità energetica di 450 Wh/kg. L’azienda sostiene che il sistema possa alimentare un powertrain capace di erogare fino a 1.876 CV.

Con queste caratteristiche, il veicolo elettrico potrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, valori tipici delle hypercar.

Dreame Nebula Next 01X: anticipa un SUV/coupé a batterie da quasi 1.900 CV

Dalla concept car alla produzione

Resta però da capire se la Dreame Nebula Next 01X arriverà davvero sul mercato. Diverse aziende tecnologiche della Cina hanno già tentato il passaggio all’automotive, con risultati alterni.

Per Dreame, passare da prototipi spettacolari a un SUV elettrico prodotto in serie rappresenterà la vera sfida dei prossimi anni.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/03/2026