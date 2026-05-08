CZinger 21C Vmax, 1.250 CV e look esclusivo per l'hypercar americana da sogno

Un raro modello che abbina performance estreme, design esclusivo e tecnologia ibrida con una sfumatura della carrozzeria unica

La CZinger 21C (guarda qui l’hypercar americana) continua a distinguersi nel panorama delle super sportive ad alte prestazioni. E insieme alla Hennessey Venom F5 è uno dei rari progetti a stelle e strisce che effettivamente viene portato a termine. Il marchio statunitense propone, infatti, una delle poche hypercar realmente consegnate ai clienti (guarda la homepage di CZinger).

CZinger 21C Vmax: l'hypercar americana con 1.250 CV e carrozzeria di colore viola

Design esclusivo per la hypercar americana

Il progetto estetico punta a valorizzare le forme aerodinamiche senza abusare della fibra di carbonio, lasciata a vista solo in alcuni dettagli come cofano, paraurti e componenti aerodinamici. Completano il look i cerchi dorati alleggeriti e un abitacolo rifinito con pelle viola, bianca e nera.

CZinger 21C Vmax: il V8 biturbo da 750 CV è supportato da due motori elettrici

Motore ibrido e prestazioni al top

Sotto la carrozzeria, la CZinger VMax adotta un sofisticato sistema ibrido composto da un V8 biturbo da 2,88 litri che eroga 750 CV, supportato da duemotori elettrici.

La potenza complessiva raggiunge così quota 1.250 CV, valore che colloca la vettura tra le più performanti della categoria. Grazie a un peso contenuto di appena 1.587 kg, la sportiva americana può vantare un eccellente rapporto peso/potenza di appena 1,27 kg/CV, elemento fondamentale per garantire accelerazioni e velocità elevate.

CZinger 21C Vmax: l'abitacolo racing e lussuoso della rara hypercar a stelle e strisce

Prezzo per facoltosi collezionisti

La 21C viene proposta in numeri limitati e con ampie possibilità di personalizzazione. Il prezzo di partenza dichiarato è di 2,36 milioni di dollari (poco più di 2 milioni di euro), ma le configurazioni più ricche possono superare facilmente questa cifra. La variante VMax conferma così la volontà del marchio di competere con i principali produttori europei di hypercar, puntando su tecnologia avanzata, design distintivo e produzione artigianale.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2026