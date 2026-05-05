Red Bull RB17: è quasi pronta la hypercar "più veloce di una F1"

La Red Bull RB17 entra nella fase finale di assemblaggio. Come è cambiato l'ultimo capolavoro di Adrian Newey per la produzione

A Milton Keynes il clima è elettrico: è infatti iniziato l’assemblaggio finale del primo dei 50 esemplari della Red Bull RB17. Se tutto va come deve, i test in pista inizieranno tra pochissime settimane, mentre le prime consegne ai fortunati (e facoltosi) clienti sono previste per la prossima primavera.

Red Bull RB17, 3/4 posteriore dall'alto

Un cuore V10 e numeri da capogiro

La RB17 non è ''solo'' una hypercar, è un manifesto di ingegneria estrema. Parliamo di un mezzo che pesa appena 900 kg e che mette a terra una potenza complessiva di 1.200 CV.

Il merito è di un pacchetto propulsivo che sembra uscito da un sogno: un V10 aspirato firmato Cosworth da 1.000 CV accoppiato a un’unità elettrica da 200 CV integrata nel cambio Xtrac.

Il risultato? Le simulazioni virtuali dicono che questa macchina è in grado di girare a Spa-Francorchamps in 1’38”, una prestazione che mette la RB17 davanti alle attuali Formula 1 di circa 1 secondo al giro.

Red Bull RB17, il posteriore

Il ''regalo d'addio'' di Newey

Rispetto al prototipo mostrato al Goodwood Festival of Speed nel 2024, la versione definitiva è cambiata parecchio nei dettagli. Rob Gray, il direttore tecnico del progetto, ha spiegato come la veste aerodinamica sia stata affinata fino all'ultimo.

Nota i fari più sottili e le superfici alari ancora più lavorate, ma guarda soprattutto la zona posteriore. Ora c'è una ''pinna'' sottile che corre sul cofano motore e ospita lo scarico del V10.

I gas caldi vengono sparati direttamente sotto l’ala posteriore per ''soffiarla'' e aumentare il carico, un trucco tipico di Newey, che qui ha trovato la sua massima espressione e che, insieme a tutti gli altri accorgimenti, vale 1.700 kg di downforce complessiva.

L'aerodinamica, poi, è attiva, per ridurre il carico in rettilineo e non rischiare di sforzare troppo le gomme.

Red Bull RB17, l'aerodinamica estrema vale 1.700 kg di downforce

Niente schermi, solo guida

Dimenticati gli interni futuristici con tablet giganti che distraggono dalla guida. Dentro la RB17 l'ambiente è spartano e focalizzato al 100% sulla performance. Troverai pomelli, rotelle e pulsanti fisici, proprio come su un'auto da corsa vera.

La configurazione è a due posti, ma con il passeggero leggermente arretrato rispetto al pilota per ottimizzare lo spazio per le spalle senza allargare la sezione frontale dell'auto.

Anche l’accesso è particolare: le portiere incernierate anteriormente ti permettono di salire in piedi sul sedile e ''calarti'' nell'abitacolo, una soluzione molto più pratica dei classici disegni ad ali di gabbiano quando sei in pista con casco e tuta.

Red Bull RB17, scorcio dell'abitacolo

In pista o su strada?

Tecnicamente la RB17 nasce per i cordoli, ma c'è già chi si sta muovendo per portarla fuori dai circuiti. Pare che Lanzante (un nome che nel mondo delle hypercar road-legal è una garanzia) stia già studiando un kit di conversione per l'omologazione stradale.

Ti costerà tra le 250.000 e le 500.000 sterline, che si aggiungono ai circa 5,8 milioni di euro del prezzo d'acquisto.

Fonte:AutoCar

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/05/2026