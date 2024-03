De Tomaso, che capolavoro di hypercar. A cominciare dagli... scarichi

Sarà avvitato a un ululante V12 aspirato, ma non solo. Il sistema di scarico di nuova De Tomaso P900 sarà così artistico, che potrebbe essere esposto in un museo d'arte contemporanea. Lo anticipa una serie di foto sul profilo Facebook De Tomaso. Prego, rifatevi gli occhi.

TOBOGA La P900 fungerà da versione da pista della P72, un'hypercar di ispirazione retrò che ha impiegato anni per realizzarsi, ma che finalmente raggiungerà la produzione nella seconda metà del 2024. Lo scarico e i collettori dell'auto appaiono completamente simmetrici e confluiscono in un unico collettore che dovrebbe sfociare in due terminali. Non è chiaro quale materiale De Tomaso stia utilizzando: visto il prezzo di 3 milioni di euro di P900, il minimo che ci aspettiamo è che si tratti di titanio.

Nuova De Tomaso P900: coming soon

V QUIZ Quando De Tomaso annunciò per la prima volta la P900 alla fine del 2022, affermò che i clienti sarebbero stati in grado di configurarla con un V12 da 6,2 litri costruito dalla società di ingegneria tedesca Capricorn, o un V10 di origine monoposto Benetton B197 F1 del 1997. Gli hashtag di questi teaser menzionano solo il V12, il che potrebbe significare che il V10 non è più sul tavolo?

P900, qual'è il tuo lato migliore?

TARGET: T.50 Scarichi a parte, è il V12 stesso che si preannuncia come un'autentica opera d'arte. De Tomaso afferma che peserà solo 220 kg e raggiungerà i 12.300 giri/minuto, vale a dire +200 giri/minuto in più rispetto al V12 Cosworth della Gordon Murray T.50. Il 12 cilindri della P900 supporterà carburante sintetico a zero emissioni di carbonio e la potenza verrà inviata alle ruote posteriori attraverso una trasmissione sequenziale Xtrac. Quanta potenza? Si dice 888 CV. Sembrano abbastanza, dato che l’auto avrà un peso a secco di soli 900 kg...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2024