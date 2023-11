La domenica folle del giovane pilota Red Bull: ignora la bandiera nera e i social s'indignano

Nel weekend il Circuit de Catalunya di Barcellona ha ospitato l'ultimo round del campionato di F4 spagnola. Protagonista in negativo è stato Enzo Deligny, pilota francese che fa parte del prestigioso Red Bull Junior Team. Il 15enne si è macchiato di pericolosi episodi di guida pericolosa, ignorando poi le comunicazioni della direzione gara.

CONDOTTA FOLLE Scattato in prima fila nell'ultima gara in programma, Deligny ha imitato in maniera decisamente eccessiva la manovra difensiva che Max Verstappen aveva fatto su Charles Leclerc l via del recente GP Stati Uniti, accompagnando fin sull'erba ai lati della pista l'italiano Valerio Rinicella (video qui sotto). Non contento, dopo la staccata di curva 1 ha costretto Theophile Nael ad uscire sulla via di fuga di curva 2. La direzione gara ha deciso di punire la sua condotta con un drive-through che però il francese ha completamente ignorato. Questo comportamento ha portato alla successiva esposizione della bandiera nera a Deligny, il quale ancora una volta ha proseguito infischiandosene, anche quando la competizione è stata neutralizzata da diversi periodi di Safety Car. Ovviamente il pilota del Red Bull Junior Team è stato comunque squalificato dall'ordine di arrivo.

RABBIA SOCIAL Sui social network la condotta di Deligny è finita nel mirino degli appassionati di corse. C'è chi ne ha chiesto l'esclusione dalle competizioni per tutta la prossima stagione: ''Toglietegli la patente. Almeno un divieto di corsa per tutto il 2024. Immaginate cosa sarebbe potuto succedere se il suo avversario in qualche modo non avesse mantenuto il controllo della sua macchina lì, rimbalzando contro il muro e poi tornanto in pista con 30 auto a tutta velocità. Idioti come questi devono imparare che stanno giocando con la vita delle persone e non farlo quando è troppo tardi''. Un altro utente ha sottolineato come il francese abbia probabilmente perso la testa dopo aver visto svanire le possibilità di lottare per le posizioni di vertice del campionato: ''Questa è stata una manovra assolutamente vergognosa. Non so cosa Enzo pensasse di fare, probabilmente non pensava che la pista sarebbe finita così velocemente. Non so dove fosse questo fine settimana, perdendo costantemente posizioni anche durante la gara di sabato, sembra solo che sia frustrato per il finale della stagione, sapendo che il suo ritmo di gara non era del tutto adeguato. E ha scelto di prendersela con qualcuno che all’inizio aveva fatto una partenza migliore di lui''.

FUTURO A RISCHIO Il campionato di F4 spagnola si è chiuso con il successo finale di Nael, mentre Rinicella ha chiuso terzo alle spalle di Christian Ho. Deligny ha terminato in quarta posizione e ora la sua permanenza nel Red Bull Junior Team dipende da come Helmut Marko valuterà la sua condotta in questo fine settimana.