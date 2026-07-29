Il primo passo di Chery in Italia si chiama Tiggo 9, ecco cosa offre il SUV cinese

Il debutto di Chery nel mercato italiano avverrà con Tiggo 9, il SUV a sette posti di punta della gamma, proposto nella versione plug-in hybrid CSH (Chery Super Hybrid).

L'esordio del marchio nel nostro Paese

Il modello è di fatto l'ammiraglia del costruttore cinese e introduce la filosofia ''For Family'', che punta a privilegiare spazio, sicurezza e tecnologia per l'utilizzo quotidiano. L'obiettivo dichiarato dal marchio asiatico è diventare la prima scelta delle famiglie a livello globale, attraverso una proposta orientata alla funzionalità e alla qualità costruttiva. Vediamo insieme se ha il potenziale per farlo.

Chery Tiggo 9: il SUV plug-in hybrid cinese è il modello di debutto sul mercato italiano

Abitacolo modulare e comfort di bordo

Con 4.810 mm di lunghezza, Tiggo 9 offre un abitacolo progettato per la massima versatilità. La configurazione 5+2 consente di adattare facilmente lo spazio alle diverse esigenze di utilizzo, mentre la seconda fila può scorrere elettricamente per agevolare l’accesso agli ultimi due posti. Reclinando elettricamente i sedili la capacità del vano di carico raggiunge la bellezza di 2.065 litri: uno spazio che permette di trasportare quasi ogni cosa.

Tra le dotazioni dedicate al comfort figura il sistema di massaggio dei sedili con oltre il 30% di pressione dichiarata in più rispetto a soluzioni tradizionali, un bracciolo refrigerato/riscaldato, la funzione di reclinazione one-touch del sedile passeggero in posizione “zero gravity”, vetri stratificati fonoassorbenti e un impianto audio SONY a 14 altoparlanti.

Chery Tiggo 9: sport utility che punta forte sulla sicurezza fin dalla robusta struttura del telaio

Sicurezza e assistenza alla guida

Il nuovo modello è sviluppato secondo elevati standard di sicurezza e adotta una scocca composta in larga parte da acciai ad alta resistenza. Il design strutturale è progettato affinché assorba e disperda l’energia in caso di impatto, contribuendo alla protezione degli occupanti.

La dotazione comprende dieci airbag e sistemi di assistenza alla guida di livello L2+. Sulla variante ibrida è presente anche un sistema dedicato alla protezione della batteria, mentre il sistema di monitoraggio degli occupanti può inviare una notifica al proprietario tramite applicazione qualora rilevi la presenza di un bambino o di un animale rimasto all'interno del veicolo.

Chery Tiggo 9: abitacolo fino a sette posti, luminoso, sicuro e confortevole

Powertrain ibrido e alimentazione esterna

La tecnologia Chery Super Hybrid abbina un motore termico dedicato all'ibrido alla trasmissione elettrificata 3DHT. Secondo i dati dichiarati dalla casa, il sistema consente fino a 1.050 km di autonomia combinata e circa 140 km in modalità esclusivamente elettrica in ambito urbano.

Tra le funzioni disponibili figura anche il sistema vehicle-to-load da 6,6 kW, che permette di alimentare apparecchi elettrici esterni trasformando il veicolo in una stazione di energia mobile, soluzione pensata per attività all'aperto e campeggio. Disponibilità e prezzi li potete trovare nel nostro articolo pubblicato lo scorso giugno dove troverete anche un video che mostra gli interni del maxi SUV (leggi l’articolo su Chery Tiggo 9).

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