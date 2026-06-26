Chery Tiggo 9: interni e prezzo del maxi SUV plug-in a 7 posti

Il panorama dei maxi SUV si arricchisce di un nuovo nome in arrivo sul mercato italiano a novembre 2026. Si chiama Chery Tiggo 9 e, come puoi notare dalle immagini del nostro video di dettaglio, le dimensioni sono decisamente importanti.

Parliamo di 4 metri e 81 centimetri di lunghezza: le forme massicce servono a garantire spazio a bordo, visto che la vettura si propone per le famiglie che vogliono viaggiare in business, e offre sette posti di serie.

La capacità del bagagliaio varia di conseguenza: si parte da una capacità minima di 200 litri con tutti i passeggeri a bordo, per salire a ben 738 litri quando si viaggia nella configurazione per cinque passeggeri.

Abitacolo da ammiraglia e cura per i dettagli

Salendo a bordo, la sensazione è quella di trovarsi su una vettura di categoria superiore. L'attenzione ai materiali è evidente: i rivestimenti sono in vera pelle nappa e non in ecopelle, e toccando le superfici la differenza di consistenza si percepisce chiaramente al tatto.

Il comfort è stato messo al centro del progetto, in particolare per il passeggero anteriore che ha a disposizione una regolazione flessibile del sedile con funzione chaise longue. I sedili principali offrono inoltre sistemi di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio.

Una soluzione originale e acusticamente intelligente riguarda il poggiatesta del guidatore, che integra due piccoli altoparlanti dedicati per gestire le chiamate in vivavoce in totale chiarezza.

Ergonomia curata e una piccola sbavatura

Se osservi la plancia e la console centrale, si nota un design pulito e ben eseguito. I comandi fisici del tastierino e il selettore rotativo per la gestione dei drive mode sono solidi e piacevoli da azionare, confermando una buona qualità percepita per le finiture complessive.

C'è però un dettaglio che stona, soprattutto se consideriamo la mole e la vocazione da grande stradista di questa vettura: parliamo del climatizzatore bizona. Su un abitacolo di queste dimensioni, pensato per ospitare fino a sette persone, la presenza di un sistema almeno trizona con bocchette e regolazioni dedicate per i passeggeri posteriori sarebbe stata una scelta più coerente.

Motore plug-in e prestazioni da sportiva

Sotto la carrozzeria, la Chery Tiggo 9 adotta un powertrain plug-in hybrid abbinato alla trazione integrale 4x4. I numeri della scheda tecnica dicono molto sulla riserva di potenza che puoi aspettarti sotto il pedale dell'acceleratore: l'impianto eroga complessivamente 428 cavalli e una coppia massima di 580 Nm.

Nonostante la massa complessiva, lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in un tempo da auto sportiva: 5,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. La batteria di bordo garantisce invece un'autonomia in modalità elettrica dichiarata di circa 90 chilometri, una distanza sufficiente a coprire i classici tragitti quotidiani a zero emissioni.

Il vero asso nella manica di questo modello potrebbe essere però il posizionamento commerciale. Se le intenzioni verranno confermate, il prezzo di listino dovrebbe rimanere al di sotto dei 50.000 euro. Si tratta di una cifra competitiva se rapportata alla dotazione tecnologica, alla qualità percepita, allo spazio a bordo e alla meccanica plug-in offerti. Vedremo.

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