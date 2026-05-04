E grazie a Chery i SUV cinesi acquatici ora sono due. Il video demo

Jetour G700 ha 892 CV, tre differenziali bloccabili e un'elica. Sì, un'elica. Per i casi di emergenza, dicono. In video, una... nuotata

A scuola di effetti speciali, lezione del giorno dopo. Ricordate, due anni fa, la YangWang U8 di BYD, che fece impazzire internet galleggiando sull'acqua come se fosse una cosa normalissima da fare con un SUV? Molto bene, i cinesi di Jetour - costola di Chery - hanno guardato quel video, hanno alzato le sopracciglia e hanno pensato: carino, noi ci aggiungiamo le eliche.

Jetour G700, la rana-SUV (credits: CarScoops)

Nella speciale versione Ark Edition - nome biblicamente appropriato -, Jetour G700 è un SUV anfibio ibrido plug-in il quale, una volta toccata l'acqua, disinserisce il motore termico da 2.0 turbo e i due motori elettrici dalle ruote e li reindirizza verso delle eliche. Completa il tutto un sistema giroscopico di stabilizzazione, che evita che il mezzo si capovolga con i passeggeri dentro. Dettaglio apprezzabile.

Il mezzo ha dato prova delle sue abilità natatorie attraversando a fine aprile il fiume Min Jang, affluente dello Yangtze, davanti a telecamere debitamente posizionate. La scena è notevole: un blocco da cinque metri buoni che solca le acque come se niente fosse.

Sulla terraferma, intanto, il G700 non scherza: dimensioni da Toyota Land Cruiser 300, 892 CV, 1.135 Nm di coppia, 0-100 in 4,6 secondi e batteria CATL da 31,4 kWh con 150 km di autonomia elettrica, ricaricabile dal 20 all'80% in dieci minuti. Tre differenziali bloccabili inclusi.

Jetour G700 funziona anche su asciutto (credits: Facebook / Jetour)

G700 è anche destinato all'export globale, dicono. Quando arriverà in un concessionario vicino a voi (forse mai, ma mai dire mai), insomma potete smettere di cercare il traghetto.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/05/2026