Chery Tiggo 8? Potrebbe avere un prezzo molto interessante. Il video

Sette posti di serie, motore ibrido plug-in da 279 CV e un prezzo sotto i 40.000 euro. La nuova Chery Tiggo 8 in video

Osserva bene il taglio dei fari anteriori, la forma della calandra e il disegno delle prese d'aria. Se il primo colpo d'occhio ti ha fatto pensare alla classica firma con i quattro anelli di Ingolstadt, ti do una notizia: questa è la nuova Chery Tiggo 8, un modello atteso sul mercato italiano a partire da dicembre 2026.

Parliamo di un SUV lungo 4 metri e 72 centimetri che punta molto sullo spazio, offrendo i 7 posti di serie e un abitacolo flessibile, grazie al divanetto posteriore montato su guide scorrevoli per modulare lo spazio secondo necessità.

Abitacolo flessibile e sedili da ammiraglia

Quando si viaggia con tutti e sette i passeggeri a bordo, il volume del bagagliaio diventa inevitabilmente risicato, riducendosi ai minimi termini. Basta però abbattere l'ultima fila di sedili con un gesto per ottenere un piano di carico decisamente profondo e regolare.

Salendo a bordo si nota una plancia dallo sviluppo orizzontale molto pulito, che trasmette una buona sensazione complessiva in termini di materiali e cura negli assemblaggi.

La dotazione di bordo è pensata per le lunghe distanze: le poltrone anteriori offrono ventilazione, riscaldamento e funzione massaggio. In più, chi siede sul lato passeggero può usufruire di una vera e propria funzione chaise longue, grazie al supporto estensibile per le gambe.

Tecnologia di bordo e motore plug-in hybrid

La gestione delle funzioni di bordo è affidata principalmente al grande schermo centrale da 15,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale dietro al volante; sulle versioni top di gamma fa la sua comparsa anche uno head-up display con realtà aumentata.

Nonostante le forme massicce e l'impostazione da ruote alte, la scelta tecnica dei progettisti si è orientata sulla sola trazione anteriore. Sotto il cofano spinge un powertrain plug-in hybrid da 279 cavalli e 375 Nm di coppia massima.

Le prestazioni sono adeguate alla mole della vettura, senza pretese sportive: la Tiggo 8 copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi netti e raggiunge una velocità massima di 180 km/h.

Il posizionamento di prezzo

Chery non ha ancora ufficializzato il listino prezzi per il nostro mercato, ma le prime stime parlano di un posizionamento commerciale decisamente aggressivo, che dovrebbe rimanere al di sotto dei 40.000 euro.

Si tratta di una soglia competitiva, soprattutto se rapportata alla tecnologia plug-in e alla presenza dei sette posti di serie e alle sensazioni premium trasmesse dall'abitacolo. Vedremo se il costruttore cinese confermerà le previsioni.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/06/2026