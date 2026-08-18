Can-Am Traxter Prerunner: il concept 6x6 che sfida le convenzioni

Scopri Can-Am Traxter Prerunner, concept 6x6 per l'assistenza nei rally raid: caratteristiche e prezzo del modello da cui deriva

Quando guardi le grandi competizioni rally raid come la Dakar, ti concentri quasi sempre sui veicoli da gara che sfrecciano tra le dune. Ma se conosci da vicino il motorsport, sai bene che le vittorie non si costruiscono soltanto spingendo sul pedale dell'acceleratore: si decidono nei dettagli, nelle soste ai box perfette e nella velocità con cui riesci a portare ricambi e attrezzi nel bel mezzo del nulla.

È proprio da questa esigenza che nasce il Can-Am Traxter Prerunner, un concept sviluppato dal gruppo BRP per mostrare cosa sia possibile realizzare quando si eliminano tutti i vincoli progettuali e si punta a creare il veicolo di supporto remoto definitivo.

Nato per l'assistenza ad alto ritmo

L'impostazione del Traxter Prerunner richiama direttamente il mondo dei trophy truck d'oltreoceano. La carrozzeria ha una presenza imponente, dominata da aggressivi pneumatici da 35 pollici pensati per digerire rocce, sabbia e qualsiasi ostacolo senza scomporsi.

Nel vano posteriore trova spazio il pianale di carico con sistema LinQ, sagomato per organizzare e fissare in modo pratico ricambi e strumenti da lavoro. All'interno, l'abitacolo a quattro posti accoglie l'equipaggio con sedili racing Sparco, studiati per garantire il giusto contenimento laterale anche quando si viaggia a ritmo sostenuto su terreni sconnessi.

Can-Am Traxter Prerunner, 3/4 posteriore

Base tecnica: il cuore Rotax e le sei ruote motrici

Sotto le sovrastrutture da prototipo lavora la meccanica di serie del Traxter 6x6 DPS HD10. La spinta è affidata al motore bicilindrico Rotax V-twin da 976 cc, in grado di sviluppare 82 CV e 93,5 Nm di coppia, gestito dalla trasmissione CVT PRO-TORQ con ventilazione ad alto flusso e sistema di risposta rapida QRS.

La scheda tecnica mette in luce le doti da instancabile lavoratore:

Trazione 4WD/6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok.

Servosterzo Dynamic Power Steering (DPS) per mantenere il controllo anche nei passaggi più impegnativi.

Altezza da terra di 33 cm e protezioni salvatelaio in HMWPE per preservare il sottoscocca.

Capacità di carico nel cassone fino a 454 kg e capacità di traino pari a 1.360,8 kg.

Quanto costa la piattaforma di partenza

Se il concept Prerunner rappresenta l'espressione massima di ciò che Can-Am può fare per le corse nel deserto, la versione di serie da cui deriva è un mezzo ampiamente accessibile per chi cerca la massima motricità sul lavoro. Puoi infatti acquistare il Traxter 6x6 commerciale con un listino che parte da 25.899 euro, configurabile direttamente sul sito ufficiale BRP per adattarlo alle tue esigenze quotidiane.

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