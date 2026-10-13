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BMW, mercato a due velocità: bene Europa e Stati Uniti, Cina in calo

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3 ore fa - Crescita in Europa e negli USA, mentre la Cina frena le vendite

La casa dell'elica supera 1,7 milioni di consegne nei primi nove mesi del 2026. Elettriche in crescita nel Vecchio Continente, mentre il mercato cinese resta in difficoltà
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BMW archivia i primi nove mesi del 2026 con oltre 1,7 milioni di veicoli consegnati a livello globale, registrando una flessione del 4,9%.

Consegne globali in calo, ma l'Europa tiene

Il risultato riflette un andamento differenziato tra i principali mercati: la crescita in Europa, pari al +4,5%, e negli Stati Uniti, dove le consegne sono salite del +3,4%, compensa solo in parte le difficoltà della Cina (-21,2%). La casa di Monaco conferma così la propria tenuta nei mercati occidentali, nonostante il contesto internazionale complesso.

BMW Mercato 2027: nel terzo trimestre risultati positivi in Europa e USA, piace la iX3

Elettriche protagoniste, bene anche la Germania

Tra luglio e settembre, il Gruppo ha consegnato 110.257 autoelettriche, con un incremento del +7,2%. In Europa, il 34,7% delle vetture distribuite nel periodo era a batteria e le consegne di modelli BEV hanno raggiunto 81.941 unità, in aumento del +37,5%.

In Germania, la crescita dei modelli a corrente è stata ancora più marcata, pari al +38,5%. Tra i modelli preferiti figura la BMW iX3, mentre l'interesse dei clienti riguarda anche le nuove Serie 3 e X5. La strategia Neue Klasse rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo futuro della gamma.

BMW mercato 2027: da gennaio a settembre la Cina ha accusato una flessione

BMW: i risultati dei marchi nei diversi mercati

La casa tedesca ha consegnato circa 1,5 milioni di vetture, con una variazione del -6,4%. Le vendite sono cresciute dell'1,4% in Europa e del 4,3% negli Stati Uniti, sostenute anche dai modelli BMW X. In Cina, invece, il calo è stato del -21,2%, in linea con l'andamento del mercato. Il lancio della versione locale della nuova iX3 è previsto da novembre. La divisione BMW M ha registrato 148.510 consegne (-6,1%) a livello mondiale.

BMW mercato 2027: fino a settembre, bene anche Mini con oltre 200.000 consegne

Mini cresce, calano Rolls-Royce e BMW Motorrad

Il marchio Mini ha totalizzato 220.247 consegne, in aumento del 6,8%, con una quota di elettriche pari al 37,2%. I modelli John Cooper Works e la Paul Smith Edition hanno contribuito al trend positivo, mentre la Countryman Untamed Edition (guarda Mini Countryman Untamed Edition) potrebbe sostenere ulteriormente i risultati.

Secondo Jochen Goller, responsabile Clienti, Marchi e Vendite di BMW AG, ''In condizioni di mercato difficili, siamo riusciti a mantenere la nostra posizione in Europa e negli Stati Uniti. La continua solidità dei nuovi ordini per i nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, conferma la validità della nostra strategia. La BMW iX3 sta dando un impulso positivo alla crescita del mercato e stiamo riscontrando un forte interesse da parte dei clienti anche per le nuove BMW Serie 3 e BMW X5''. Il manager ha inoltre aggiunto: ''Lo slancio generato dai nostri modelli e tecnologie Neue Klasse rafforza la nostra posizione per le sfide future''. Rolls-Royce ha consegnato 3.592 vetture (-12,4%), mentre BMW Motorrad ha registrato 149.452 motociclette e scooter venduti (-6,1%).

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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