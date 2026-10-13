BMW, mercato a due velocità: bene Europa e Stati Uniti, Cina in calo

BMW archivia i primi nove mesi del 2026 con oltre 1,7 milioni di veicoli consegnati a livello globale, registrando una flessione del 4,9%.

Consegne globali in calo, ma l'Europa tiene

Il risultato riflette un andamento differenziato tra i principali mercati: la crescita in Europa, pari al +4,5%, e negli Stati Uniti, dove le consegne sono salite del +3,4%, compensa solo in parte le difficoltà della Cina (-21,2%). La casa di Monaco conferma così la propria tenuta nei mercati occidentali, nonostante il contesto internazionale complesso.

BMW Mercato 2027: nel terzo trimestre risultati positivi in Europa e USA, piace la iX3

Elettriche protagoniste, bene anche la Germania

Tra luglio e settembre, il Gruppo ha consegnato 110.257 autoelettriche, con un incremento del +7,2%. In Europa, il 34,7% delle vetture distribuite nel periodo era a batteria e le consegne di modelli BEV hanno raggiunto 81.941 unità, in aumento del +37,5%.

In Germania, la crescita dei modelli a corrente è stata ancora più marcata, pari al +38,5%. Tra i modelli preferiti figura la BMW iX3, mentre l'interesse dei clienti riguarda anche le nuove Serie 3 e X5. La strategia Neue Klasse rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo futuro della gamma.

BMW mercato 2027: da gennaio a settembre la Cina ha accusato una flessione

BMW: i risultati dei marchi nei diversi mercati

La casa tedesca ha consegnato circa 1,5 milioni di vetture, con una variazione del -6,4%. Le vendite sono cresciute dell'1,4% in Europa e del 4,3% negli Stati Uniti, sostenute anche dai modelli BMW X. In Cina, invece, il calo è stato del -21,2%, in linea con l'andamento del mercato. Il lancio della versione locale della nuova iX3 è previsto da novembre. La divisione BMW M ha registrato 148.510 consegne (-6,1%) a livello mondiale.

BMW mercato 2027: fino a settembre, bene anche Mini con oltre 200.000 consegne

Mini cresce, calano Rolls-Royce e BMW Motorrad

Il marchio Mini ha totalizzato 220.247 consegne, in aumento del 6,8%, con una quota di elettriche pari al 37,2%. I modelli John Cooper Works e la Paul Smith Edition hanno contribuito al trend positivo, mentre la Countryman Untamed Edition (guarda Mini Countryman Untamed Edition) potrebbe sostenere ulteriormente i risultati.

Secondo Jochen Goller, responsabile Clienti, Marchi e Vendite di BMW AG, ''In condizioni di mercato difficili, siamo riusciti a mantenere la nostra posizione in Europa e negli Stati Uniti. La continua solidità dei nuovi ordini per i nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, conferma la validità della nostra strategia. La BMW iX3 sta dando un impulso positivo alla crescita del mercato e stiamo riscontrando un forte interesse da parte dei clienti anche per le nuove BMW Serie 3 e BMW X5''. Il manager ha inoltre aggiunto: ''Lo slancio generato dai nostri modelli e tecnologie Neue Klasse rafforza la nostra posizione per le sfide future''. Rolls-Royce ha consegnato 3.592 vetture (-12,4%), mentre BMW Motorrad ha registrato 149.452 motociclette e scooter venduti (-6,1%).

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