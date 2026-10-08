BMW iX4, debutta il nuovo SUV Coupé elettrico: motori, autonomia e prezzi

Fa il suo debutto ufficiale la nuova BMW iX4. Si tratta di un SUV Coupé elettrico già protagonista in passato di diverse foto spia. Per vederlo su strada bisognerà però attendere ancora diverso tempo. Infatti, il lancio sul mercato è atteso per marzo 2027.

Stile Neue Klasse

Pensate alla nuova BMW iX3 ma con forme da SUV Coupé e con il pacchetto M Sport di serie. Questa è la nuova BW iX4. Dunque, troviamo il nuovo linguaggio di design portato al debutto proprio dalla iX3 che piano piano sta arrivando su tutti i modelli della casa tedesca. Niente griglia doppio rene XXL per far posto a una soluzione più minimalista. Se il frontale ricalca quindi quello della iX3, da metà macchina la linea del tetto scende più velocemente per dare alla iX4 una forma da coupé.

BMW iX4

Alla fine del lunotto c'è un piccolo accenno di coda dove è stato collocato un piccolo spoiler. Il pacchetto M Sport dona maggiore grinta al SUV che può così contare su cerchi in lega leggera M da 20 pollici (21 pollici BMW iX4 M60 xDrive) e freni M Sport con pinze blu. Il tutto abbinato a specifici elementi di design. Volendo, si può aggiungere il pacchetto BMW Iconic Glow che comprende funzioni di illuminazione adattive, tra cui l’assistente abbaglianti antiabbagliamento BMW Selective Beam e gli Adaptive Headlights.

Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico che permette di enfatizzare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo. Nuova BMW iX4 misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.595 altezza, con un passo di 2.897 mm. Bagagliaio di 490 litri ma si può salire a 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 40:20:40).

BMW iX4

Interni: tanta tecnologia

Salendo a bordo troviamo un ambiente sostanzialmente identico a quello della BMW iX3. Dunque, abbiamo il BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X. Ci sono quindi BMW Panoramic Vision, BMW 3D Head-Up Display, infotainment da 17,9 pollici e volante sportivo di serie, con razza centrale nella parte superiore e comandi shy-tech.

BMW iX4, interni

La top di gamma BMW iX4 M60 xDrive adotta di serie una versione specifica del volante M Sport, che si distingue da quello disponibile a richiesta per gli altri modelli BMW iX4 per dettagli quali il riferimento a ore 12 e i paddle del cambio. Questo modello propone inoltre visualizzazioni specifiche M, tra cui il Powermeter, che indica la potenza utilizzata in tempo reale e quella ancora disponibile. La nuova BMW iX4 è equipaggiata di serie con un sistema audio a sette altoparlanti. Sulla BMW iX4 M60 xDrive è invece di serie il sistema Harman Kardon con 13 altoparlanti.

Motori

Complessivamente, la nuova BMW iX4 sarà proposta in 3 versioni differenti. Al lancio saranno però due quelle disponibili. BMW iX4 40 xDrive adotta un doppio motore elettrico per 275 kW/374 CV e una coppia massima di 520 Nm. Da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e un’autonomia massima di 638 km grazie alla batteria da 82,6 kWh che può ricaricare fino a 300 kW. Velocità massima di 200 km/h.

BMW iX4 50 xDrive offre un motore elettrico sull’asse anteriore e uno su quello posteriore per una potenza combinata di 345 kW/469 CV e una coppia massima di 645 Nm. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e velocità massima di 210 km/h. La batteria offre una capacità utilizzabile di 108,7 kWh per un'autonomia di 828 km. In ricarica è possibile raggiungere un picco di 400 kW in corrente continua.

BMW iX4

Successivamente, sarà disponibile anche la BMW iX4 M60 xDrive. Abbiamo sempre un doppio motore per complessivi 450 kW/612 CV. Prestazioni quasi da supercar con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 240 km/h. Batteria da 108,7 kWh e autonomia di 777 km. Ricordiamo che la piattaforma della iX4 supporta l'architettura a 800 V.

Questo modello è equipaggiato di con sospensioni adattive M. Il sistema comprende ammortizzatori a controllo elettronico e sterzo sportivo a rapporto variabile, a vantaggio sia della sportività sia del comfort. Le sospensioni adattive M sono disponibili a richiesta anche per gli altri modelli BMW iX4.

Ovviamente, tutte le nuove BMW iX4 possono contare su sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzi

Si parte dai 72.400 euro della BMW iX4 40 xDrive. Per la BMW iX4 50 xDrive ci vogliono 77.500 euro. Non ci sono ancora i prezzi della top di gamma.

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