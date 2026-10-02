BMW pensa di lanciare una X8 ancora più grande della X7

Nel corso di un aggiornamento strategico diffuso questa settimana, la Casa di Monaco ha confermato di stare valutando un nuovo modello al vertice, destinato a posizionarsi un gradino sopra la X7, attuale ammiraglia a ruote alte (o Sports Activity Vehicle, per usare la terminologia ufficiale BMW).

Un modello cucito su misura per gli USA

Per il momento da Monaco di Baviera filtrano pochissimi dettagli. L'unica indicazione concreta riguarda la destinazione d'uso: il nuovo modello sarà progettato e calibrato sulle esigenze del mercato americano. Un indizio che riporta subito d'attualità le indiscrezioni su una ipotetica BMW X8, un veicolo di cui si vocifera ormai da quasi un decennio ma che finora non ha mai fatto il suo esordio su strada.

Non solo dimensioni: le ipotesi sul tavolo

La decisione si inserisce in un contesto competitivo particolarmente vivace. Proprio di recente Audi ha presentato la Audi Q9, la tanto attesa rivale diretta pensata per sfidare la X7 e la Mercedes-Benz GLS. Viene quindi naturale ipotizzare che BMW voglia rilanciare con un veicolo dalle dimensioni ancora più generose.

Tuttavia, il comunicato ufficiale si mantiene cauto e non parla esplicitamente di ingombri maggiori: si limita a segnalare che la novità potrebbe collocarsi ''al di sopra della X7''. Una formulazione sfumata che lascia spazio a diverse interpretazioni: potrebbe trattarsi di una BMW X7 Coupé con profilo del tetto più sportivo, oppure di una variante ancora più esclusiva e raffinata, orientata a rivaleggiare ad armi pari con modelli ultralusso come la Mercedes-Maybach GLS.

Spartanburg a pieno regime e la sfida ai concorrenti

Alla base di questa mossa c'è una motivazione eminentemente pratica: la forte richiesta globale per i SUV del marchio. Lo stabilimento di Spartanburg in North Carolina lavora già alla massima capacità produttiva e il gruppo sta cercando nuove strade per espandere la propria presenza nel segmento top. La concorrenza, del resto, non sta a guardare: l'asticella è destinata ad alzarsi ulteriormente, come dimostra anche la manovra di Volvo al lavoro su un suo super-SUV - più grande della XC-90 - per sfidare la Range Rover.

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