Volvo XC60 e XC90, arrivano le nuove Plug-in Long Range: fino a 200 km in elettrico

Tempo di novità per Volvo XC60 e XC90. Infatti, la casa automobilistica ha introdotto nuove varianti Plug-in ''Long Range'' che permettono di offrire una lunga autonomia in modalità 100% elettrica. Entriamo adesso nei dettagli e scopriamo tutte le novità.

Un nuovo passo avanti della strategia di elettrificazione di Volvo

Queste nuove versioni ''Long Range'' dei SUV Plug-in sono modelli importanti del percorso di Volvo verso un futuro completamente elettrico. Il ''segreto'' è in una nuova batteria di maggiore capacità oltre che in un motore elettrico più potente che consente all'unità endotermica di intervenire meno.

Volvo XC60, anche novità di design

Contestualmente alle novità di motore, per il SUV arriva pure un aggiornamento stilistico con ritocchi sia all'anteriore e sia al posteriore. La griglia rinnovata, il paraurti anteriore ridisegnato, il cofano, i parafanghi anteriori e i nuovi cerchi permettono di offrire alla XC60 un look più moderno e dinamico. Per i fari Matrix LED arriva poi una nuova interpretazione della firma luminosa a Martello di Thor. Anche il design del portellone posteriore, dei gruppi ottici posteriori a LED e del paraurti posteriore è stato aggiornato.

Volvo XC60

Piccoli ritocchi anche all'abitacolo e ancora più importante arriva un aggiornamento che permette alla Volvo XC60 di arrivare a disporre dei più recenti sistemi di assistenza alla guida. Lato tecnologia, il sistema infotainment con schermo verticale da 11,2 pollici dispone della piattaforma Android Automotive e di un'assistente vocale basato su Gemini per garantire un'interazione più naturale con i passeggeri.

Per quanto riguarda, invece, le novità di powertrain, la nuova Volvo XC60 Plug-in è disponibile in due varianti Long Range. La T6 AWD Long Range abbina un motore 4 cilindri di 2 litri da 180 CV ad un motore elettrico da 177 CV. Potenza di sistema pari a 356 CV. Velocità massima di 180 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Grazie a una batteria da ben 41,2 kWh (37,9 kWh utilizzabili), la percorrenza in elettrico arriva a circa 200 km.

Volvo XC60, interni

C'è per la T8 AWD Long Range che si differenzia per la presenza di un motore benzina più potente da 250 CV. La potenza di sistema raggiunge così i 461 CV. Velocità massima 180 km/h (limite per tutte le Volvo) e scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La percorrenza in elettrico, la batteria non cambia, di 189 km. Entrambe dispongono della trazione integrale grazie al motore benzina che muove l'asse anteriore e a quello elettrico che muove l'asse posteriore.

Volvo XC90

Per la Volvo XC90, la gamma comprende una sola versione Long Range, la T8 AWD Long Range. Motore benzina da 250 CV, motore elettrico da 177 CV e potenza massima di sistema pari a 461 CV. Abbiamo sempre la batteria da 41,2 kWh per un'autonomia in elettrico di 164 km. Velocità massima di 180 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 5,2 secondi. Trazione integrale come sulla XC60.

Volvo XC90

Prezzi

Per il momento, i listini per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

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