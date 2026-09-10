Volvo XC40, arriva il restyling: ecco come cambia

Volvo ha svelato il restyling per la sua XC40 e per i modelli ''gemelli'' EX40 e EC40. Aggiornamento che porta in dote novità di design per esterni e interni, oltre a un miglioramento della dotazione tecnologica. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire come cambiano i SUV.

Volvo rifà il look alla XC40

Partiamo innanzitutto dalle novità degli esterni. Con il restyling, la XC40 e le sue sorelle guadagnano una presenza più decisa e moderna. Tra le novità principali, i nuovi fari Matrix LED che adottano una nuova interpretazione della firma luminosa a ''Martello di Thor''.

Volvo XC40

Le modifiche includono anche un nuovo cofano e un nuovo paraurti anteriore, che conferiscono un aspetto più pulito e allineano la serie 40 ai modelli più recenti come l'EX60 e l'EX90. XC40 è inoltre disponibile con nuovi cerchi in lega diamantati da 18, 19 e 20 pollici.

Guardando i modelli frontalmente, l'unica differenza visiva tra quelli a benzina e quelli elettrici risiede nella griglia anteriore, che è chiusa sui modelli elettrici. Sono stati apportati affinamenti anche alla parte posteriore di XC40 e EX40: nuovi fari a LED, un nuovo paraurti e un nuovo portellone. La parte posteriore della EC40 rimane invece invariata. Un facelift complessivamente molto importante dato che la serie 40 è tra le più vendute di casa Volvo.

Aggiornamento degli interni

Per quanto riguarda, invece, le novità dell'abitacolo, troviamo un importante upgrade lato tecnologia. Da questo punto di vista, Volvo sta allineando tutti i suoi più recenti modelli in modo tale che offrano i più recenti sistemi digitali. A centro della plancia spicca infatti il nuovo display da 11,2 pollici del sistema infotainment, ovviamente sempre basato su Android Automotive. Troviamo quindi anche un assistente vocale basato su Google Gemini che permette di migliorare l'interazione con gli occupanti.

Volvo XC40

Con il restyling, Volvo ha migliorato l'illuminazione ambientale ha introdotto nuovi rivestimenti e finiture per alzare l'asticella della qualità.

Motori

Dal punto di vista della meccanica nulla cambia con l'introduzione del facelift. I modelli Mild Hybrid continueranno ad adottare sempre il 4 cilindri di 2 litri di cilindrata in grado di arrivare a erogare 163 CV e 197 CV. In entrambi i casi è presente un cambio automatico a 7 rapporti. Per chi è invece pronto a passare al modello elettrico, sono disponibili versioni con potenze di 238 CV, 252 CV e 408 CV (doppio motore). A seconda della versione, batteria da 70 o da 82 kWh. Autonomie rispettivamente di 477, 575 e 537 km.

Volvo XC40

Inoltre, i nuovi modelli potranno disporre di tutte le ultime innovazioni sviluppate da Volvo in tema di sistemi di assistenza alla guida.

Prezzi

Nuova Volvo XC40 parte da 41.900 euro. Il listino della Volvo EX40 attacca invece a 40.900 euro.

VEDI ANCHE

Tags