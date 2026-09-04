Volvo EX60, in Svezia ritardi fino a dieci settimane. A rischio anche le consegne in Italia?

I primi clienti svedesi della Volvo EX60 stanno ricevendo un’e-mail che non si aspettavano. La consegna del SUV elettrico slitta fino a dieci settimane rispetto alla data promessa (in alcuni casi si arriva quasi fino a Natale). Va peggio a chi ha scelto la versione P6 a trazione posteriore. Per loro, infatti, l’attesa si allunga fino alla primavera del 2027. Eppure per l’EX60, proprio per il successo nelle prenotazioni, Volvo ha dovuto aumentare la produzione. Tanto che oggi è uno dei modelli più richiesti della gamma. Cosa succederà in Italia, visto che anche nel nostro Paese gli ordini sono già stati aperti (con i prezzi che partono da 65.350 euro)?

Cosa sta succedendo

La reazione ufficiale di Volvo ai primi malumori dei clienti è stata tiepida. Magnus Holst, responsabile delle relazioni pubbliche del marchio, si è limitato a ringraziare per la pazienza, spiegando che «comprendiamo perfettamente la delusione di dover attendere più a lungo per un’auto nuova». La prima versione ufficiale fornita da Volvo parlava di un problema legato proprio al successo del SUV: «la domanda mondiale per la Volvo EX60 ha superato le nostre aspettative [...] abbiamo dovuto apportare alcuni piccoli aggiustamenti alla nostra pianificazione produttiva», ha dichiarato Holst.

Il problema è che i numeri non tornano. Dieci settimane di ritardo sono difficili da liquidare così.

Secondo Carup, il vero ostacolo si troverebbe nel nuovo impianto di assemblaggio delle batterie di Torslanda. Una struttura costruita appositamente per la EX60 all’interno del complesso di Göteborg, con un investimento che avrebbe superato i 900 milioni di euro. La EX60 utilizza infatti la piattaforma SPA3, con la batteria integrata direttamente nel pianale della vettura invece che come modulo separato imbullonato al telaio. Una soluzione che migliora densità energetica e peso, ma che complica sensibilmente l’assemblaggio.

Un’indicazione in questo senso arriva anche dall’amministratore delegato Håkan Samuelsson, che interpellato sui problemi di fornitura riportati dalla stampa locale ha ammesso: «Sì, ci sono sicuramente molti problemi [...] nessuno al mondo ha mai costruito un’auto con le celle della batteria direttamente nella scocca, quindi è ovviamente una grande sfida». Samuelsson ha comunque sostenuto che la produzione resti «nei piani».

Cosa significa per l’Italia?

In Italia, come in Spagna, le prime consegne della EX60 non sono ancora partite. L’arrivo delle prime vetture ai clienti è atteso dopo l’estate, proprio nella fase in cui Torslanda starebbe faticando ad aumentare i volumi. Volvo non dispone di linee di montaggio separate per singolo mercato. Se il problema dell’assemblaggio delle batterie non si risolve in tempo, gli stessi ritardi visti in Svezia riguarderanno con buona probabilità anche gli ordini italiani.

FONTI: motor.es – carup.se

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