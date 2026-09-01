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Volvo EX30 diventa un powerbank mobile: arriva la tecnologia V2L con un aggiornamento

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2 ore fa - Volvo EX30, nuovo aggiornamento: ora può alimentare dispositivi esterni

Nuovo aggiornamento gratuito per la Volvo EX30
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Volvo mantiene sempre aggiornate le sue auto attraverso gli aggiornamenti OTA. Proprio l'ultimo update dedicato alla EX30 introduce una novità interessante e cioè il supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che sempre più spesso troviamo presente sulle auto elettriche di nuova generazione. Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, ricordiamo che il V2L permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni come potrebbero essere computer, monopattini e tanto altro.

Come funziona la V2L sulla Volvo EX30?

A partire da questa settimana, la casa automobilistica offrirà a tutti coloro che già possiedono o acquisteranno un’EX30 l'ultimo aggiornamento software distribuito via OTA. Update gratuito  che arriverà a tutti i clienti in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane.

Volvo EX30, interni

La Volvo EX30 diventa così una sorta di powerbank mobile. Sarà sufficiente utilizzare un adattatore venduto come accessorio a parte, nella presa di ricarica esterna e collegare il dispositivo che si desidera utilizzare. Il sistema è in grado di erogare fino a 3 kW di potenza a 16 ampere, sufficienti per alimentare un’ampia gamma di apparecchi di uso quotidiano. Il V2L funziona fino a che la batteria dell'auto non scende sotto il 20% di carica.

Altre novità

L'aggiornamento OTA per la Volvo EX30 va oltre l'integrazione della sola ricarica bidirezionale. Infatti l'esperienza d'uso dell'infotainment viene rinnovata grazie a una barra contestuale personalizzabile e a un menu delle impostazioni ridisegnato, che consentono di accedere più facilmente alle funzioni più importanti per il guidatore. Inoltre, grazie all’introduzione della funzionalità Plug & Charge in alcuni mercati europei, la ricarica presso le colonnine pubbliche in corrente continua (quelle compatibili come quelle di IONITY) diventa più semplice e pratica.

Infatti, sarà sufficiente che gli automobilisti colleghino la propria auto alle colonnine compatibili e la ricarica si avvierà automaticamente, senza bisogno di app, tessere o ulteriori passaggi.

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Listino Volvo EX30
AllestimentoCV / KwPrezzo
EX30 272 CV 51 kWh Single Motor Core - / -37.350 €
EX30 272 CV 51 kWh Single Motor Plus - / -40.550 €
EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Core - / -42.600 €
EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Plus - / -46.000 €
EX30 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Plus - / -49.150 €
EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Ultra - / -49.650 €
EX30 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Ultra - / -52.350 €
EX30 Cross Country 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Ultra - / -54.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volvo EX30 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volvo EX30
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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