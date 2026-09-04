Volvo preferisce vendere meno ma non tagliare i prezzi. Ecco perché

Volvo preferisce vendere meno piuttosto che tagliare i prezzi. Questa la scelta con cui la casa svedese sta affrontando un periodo sempre più difficile in alcuni dei suoi principali mercati. Nel trimestre giugno-agosto 2026 le vendite globali sono scese del 7,4% (148.239 vetture) ma per Volvo la priorità non è recuperare i volumi a qualsiasi costo. Cina e Stati Uniti continuano a mettere sotto pressione il mercato, mentre in Europa la situazione è più incoraggiante, soprattutto per i modelli completamente elettrici.

L’elettrico cresce, il resto della gamma frana

Ricordiamo innanzitutto che da inizio anno Volvo non pubblica più i dati delle vendite mese per mese. Ha scelto di comunica il risultato di periodi mobili di tre mesi. Per questo è più difficile capire quanto abbia venduto in un singolo mese.

I numeri raccontano una gamma spaccata in due. Le vendite 100% elettriche salgono del 27%, a 42.941 unità, arrivando al 29% del totale. I plug-in hybrid restano sostanzialmente stabili (-1%, a 36.395 unità). Insieme, i modelli elettrificati toccano il 53,5% delle vendite complessive, con una crescita del 13%.

È il resto della gamma a pesare sul bilancio. Mild hybrid e motori endotermici crollano del 23%, perdendo oltre 20.700 unità rispetto all’anno precedente. È una cifra superiore all’intero calo registrato dal gruppo. In altre parole, Volvo ha venduto quasi 8.900 auto elettrificate in più, ma quasi 20.800 auto tradizionali in meno.

La situazione in Cina, USA ed Europa

Volvo attribuisce la debolezza del trimestre soprattutto al mercato cinese, alle prese con una pressione competitiva crescente e un contesto macroeconomico fiacco. Negli Stati Uniti, la domanda più debole per elettriche e plug-in hybrid ha invertito la tendenza positiva registrata in passato, quando l’azienda aveva parlato di una ripresa per il terzo mese consecutivo.

L’Europa resta l’eccezione. «In Europa siamo incoraggiati dalla performance costante delle nostre auto completamente elettriche», ha aggiunto Erik Severinson, chief commercial officer dell'azienda, sottolineando come gli ordini per la nuova EX60 continuino a superare le aspettative interne.

FONTE: Electric Vehicle News

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