Volvo EX60: la video-prova del SUV elettrico con Gemini integrato

Arriva la nuova Volvo EX60, il SUV elettrico che segna un vero salto generazionale per la Casa svedese. Tra architettura a 800 Volt, autonomia fino a 810 km e l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale Google Gemini, l'ho messa alla prova su strada. Ecco come va, pregi, difetti e prezzi in video.

La nuova Volvo EX60 porta al debutto contenuti tecnici di primissimo piano in un corpo vettura slanciato di 4,80 metrim che strizza l'occhio più al mondo dei crossover che a quello dei SUV tradizionali. Anche se non mancano versioni a trazione integrale.

Un modello strategico che punta a raccogliere l'eredità della popolarissima XC60, sposando appieno la filosofia zero emissioni senza scendere a compromessi in termini di efficienza e sostenibilità. Ma gli interrogativi non mancano.

Come si comporta su strada, con una massa compresa tra 2,2 e 2,4 tonnellate? Quali sono i suoi veri punti di forza e quali gli aspetti che convincono meno nell'uso quotidiano tra schermate touch ed ergonomia di bordo? Scoprile le risposte nel video e leggi il nostro approfondimento sul modello.

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