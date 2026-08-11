Volvo, torna la S70? Le foto spia suggeriscono una nuova berlina ibrida plug-in

Volvo non ha più una berlina compatta in gamma da quando la S60 è uscita di produzione. Ma le cose sembra che a breve potrebbero cambiare. Dalla Cina, infatti, stanno arrivando le prime foto spia che suggeriscono che il marchio svedese non abbia intenzione di abbandonare del tutto questo segmento. Le immagini, scattate da un fotografo locale, mostrano un muletto pesantemente camuffato che potrebbe rappresentare l'erede della S60. Ma non solo. Per questa berlina Volvo sembra essere intenzionata a recuperare il nome S70, già utilizzato da Volvo tra il 1996 e il 2000.

Un progetto sviluppato in Cina, su base Lynk & Co

Volvo S70, le prime foto spia

Il dettaglio più interessante che emerge da queste immagini arriva da sotto la vettura. Nonostante la presenza di un LiDAR sul tetto, si intravedono un impianto di scarico e cavi arancioni ad alta tensione. Cosa vuol dire? Che sono elementi che indicano una probabile propulsione ibrida plug-in piuttosto che un powertrain 100% elettrico.

Secondo quanto ricostruito dal giornalista Tycho de Feijter, specializzato nel mercato automobilistico cinese, la vettura sarebbe il terzo modello Volvo sviluppato localmente in Cina, dopo la monovolume EM90 e il SUV XC70. La base tecnica sarebbe una delle piattaforme PHEV sviluppate insieme a Geely, probabilmente la CMA Evo o la più recente CMA 3.0, condivise con la Lynk & Co 10.

Volvo S70, foto spia della motorizzazione

Volvo non ha confermato né smentito l'esistenza del progetto, e le proporzioni della vettura fotografata farebbero pensare a una berlina di dimensioni compatte, in linea con la tradizione della famiglia S60/S70 che affonda le radici nella Serie 140 degli anni Sessanta.

La vedremo in Europa?

Al momento non esistono elementi concreti che confermino l'arrivo di questa berlina in Europa. Ci sono però dei precedenti che permettono di non escludere del tutto la possibilità. Anzi. La Volvo XC70, sviluppata con la stessa logica “made in China” sulla base della Lynk & Co 08, è stata inizialmente pensata solo per il mercato cinese salvo poi essere confermata anche per l'esportazione in oltre 70 mercati globali, Europa compresa. A questo si aggiunge l'accordo firmato a marzo 2026 tra Volvo e Geely, che rende la casa svedese importatore esclusivo dei modelli Lynk & Co nel Vecchio Continente, segno di un'integrazione commerciale sempre più stretta tra i due marchi anche fuori dalla Cina. Se la storia recente della XC70 dovesse ripetersi, la strada verso l'Europa per la prossima S70 resterebbe tutt'altro che preclusa.

FONTI: Electrek - Autoblog

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