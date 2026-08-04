Volvo prepara la EX50? Il SUV elettrico potrebbe debuttare nel 2027

Secondo alcune indiscrezioni, Volvo starebbe sviluppando la EX50, un nuovo SUV elettrico d'ingresso il cui debutto è previsto per il 2027.
Nuova Volvo EX50: potrebbe arrivare nel 2027 sulla stessa piattaforma della EX60, qui sopra
Piattaforma SPA3 e dimensioni in crescita
Secondo il magazine Automotive News (leggi la notizia su Autonews.com), il modello sarà un SUV elettrico basato sulla piattaforma SPA3, già introdotta sulla EX60 (guarda Volvo EX60) e verrà costruito nel nuovo stabilimento slovacco del marchio svedese. Le informazioni disponibili indicano un modello più lungo e più alto della EX40, con un'impostazione pensata anche per il mercato statunitense, ma che diventerà un modello globale. Anzi, il lancio potrebbe avvenire prima in Europa e poi negli Stati Uniti.
Nuova Volvo EX50: dovrebbe prendere il posto della EX40
Tecnica e dichiarazioni ufficiali
Tuttavia, siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma qualche indizio ce lo abbiamo. Per esempio, tra le caratteristiche attese figura un'architettura elettrica a 800 V, soluzione che dovrebbe consentire tempi di ricarica più rapidi per il futuro BEV.
Interpellato sull'argomento, il portavoce Thomas McIntyre Schultz non ha rilasciato dettagli sul progetto, limitandosi a dichiarare: ''Continueremo a investire nell'ampliamento della nostra gamma di veicoli elettrici''. Se la EX50 dovesse prendere il posto della EX40, la XC40 con motore a benzina potrebbe invece proseguire la propria carriera con un restyling e un aggiornamento dell'infotainment entro la fine del 2026.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.