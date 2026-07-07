Volvo porta Apple Music in auto: streaming, Dolby Atmos e 3 mesi gratis. I modelli compatibili

Volvo migliora l'intrattenimento in auto con l'introduzione di Apple Music su 2 milioni delle sue vetture. La novità arriva attraverso un aggiornamento OTA e per dare la possibilità di testare la potenzialità di questo servizio di streaming musicale che permette di accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, i primi 3 mesi dell'abbonamento saranno offerti da Volvo e quindi gratuiti. Volvo EX60, presentata di recente, sarà dotata di integrazione nativa di Apple Music quando i primi esemplari saranno consegnati ai clienti, nel corso dell'estate.

Apple Music sulle Volvo

Apple Music, c'è anche lo Spatial Audio

L'aggiornamento OTA non arriverà a tutti immediatamente perché sarà distribuito progressivamente. Tutti coloro che possiedono o intendono acquistare una Volvo EX60, EX90 o ES90 potranno inoltre beneficiare dell'Apple Music Spatial Audio (audio spaziale). Stiamo parlando di una tecnologia che sfrutta il Dolby Atmos per offrire un'esperienza avvolgente collocando l'ascoltatore al centro delle sonorità, con musica e voci diffuse in tutto l'abitacolo.

Sembrerà di trovarsi proprio al centro di una sala da concerto o di uno stadio durante l'esibizione dal vivo preferita, oppure, grazie allo Spatial Audio, di essere completamente avvolti dalle ultime novità musicali, proprio come l'artista le ha concepite: un'esperienza di ascolto davvero emozionante.

Così ha descritto questa particolare tecnologia che esalta l'esperienza audio, Alwin Bakkenes, responsabile Global Software Engineering di Volvo. Una volta scaricato l'aggiornamento come si utilizza Apple Music?

Apple Music sulle Volvo

Semplice, sarà infatti sufficiente che i clienti effettuino l'accesso con il proprio account Apple per ascoltare brani, playlist e radio in diretta, il tutto facilmente gestibile tramite comandi vocali o touchscreen. I nuovi abbonati possono registrarsi rapidamente e importare tutte le loro playlist e l'intera libreria musicale da altri servizi.

I 3 mesi gratuiti potranno essere richiesti attraverso l'applicazione Volvo Cars entro e non oltre il 6 luglio 2027. Potranno richiedere il bonus anche i già utenti Apple Music.

Quali modelli Volvo compatibili?

L'aggiornamento software sarà disponibile per i modelli Volvo EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 ed EC40, a partire dal Model Year 2020. Come accennato all'inizio, si tratta complessivamente di oltre 2 milioni di vetture.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026