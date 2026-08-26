Auto connesse: Volvo EX60, EX90 ed ES90 ora condividono gli avvisi di pericolo in tempo reale

Cosa possono fare le auto connesse? Un esempio arriva dall’ultimo aggiornamento annunciato da Volvo per il quale le auto connesse del marchio svedese possono ora avvisare gli altri automobilisti della presenza di quattro nuovi tipi di pericoli lungo la strada. La funzione arriva su EX60, EX90 ed ES90 con un aggiornamento software e si aggiunge agli alert già disponibili, come quelli per il fondo scivoloso e le luci di emergenza.

Quattro nuovi allarmi per anticipare i pericoli

Aggiornamento funzioni condivisione info sicurezza Volvo EX60. EX90 e ES90

Il pacchetto introduce il Large Animal Alert, che segnala la presenza di animali di grossa taglia sulla carreggiata o nelle immediate vicinanze. Si affianca il Vulnerable Road User Alert, pensato per avvisare della presenza di pedoni e ciclisti in prossimità di strade extraurbane. Il Roadwork Alert avverte invece dell’imminenza di un cantiere stradale, mentre l’Accident Ahead Alert segnala incidenti più avanti sul percorso, sfruttando sia i dati condivisi dalle altre Volvo connesse sia le informazioni provenienti dai centri di gestione del traffico.

Auto connesse Volvo, condivisione avvisi sicurezza

Le quattro funzioni si aggiungono a strumenti già disponibili come lo Slippery Road Alert, dedicato al fondo scivoloso, e l’Hazard Light Alert, che segnala i lampeggianti di emergenza accesi su un altro veicolo. L’obiettivo dichiarato da Volvo è offrire un margine di reazione più ampio al guidatore, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità come strade tortuose o maltempo.

Come funziona il sistema di Volvo

Condivisione info sicurezza Volvo, come funziona il sistema

Il funzionamento si basa sulla condivisione di dati raccolti in tempo reale dalle vetture del marchio già in circolazione. Ogni Volvo dotata della tecnologia diventa quindi una sorta di sensore mobile, capace di trasmettere informazioni utili agli altri veicoli connessi. Non si tratta di una novità assoluta per la casa di Göteborg, che aveva già esteso funzioni simili anche a modelli precedenti tramite aggiornamento over-the-air.

Condivisione info sicurezza Volvo, l'aggiornamento OTA

Attraverso l’ecosistema europeo Data for Road Safety, i dati raccolti dalle Volvo possono essere condivisi anche con vetture di altri marchi e con i centri di controllo del traffico nazionali, ampliando la portata del sistema oltre il perimetro del singolo costruttore.

Audio spaziale con Dolby Atmos per EX90 ed ES90

Lo stesso aggiornamento porta in dote anche una novità meno legata alla sicurezza e più all’esperienza di bordo. Su EX90 ed ES90 arriva infatti il supporto all’audio spaziale in Apple CarPlay, con tecnologia Dolby Atmos. La funzione richiede l’impianto Bowers & Wilkins, disponibile come opzione su entrambi i modelli e composto da 25 diffusori ad alte prestazioni. L’obiettivo è restituire un suono multidimensionale, capace di posizionare voci e strumenti nello spazio dell’abitacolo, sia per la musica sia per podcast e contenuti in streaming.

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