Lynk & Co 07 GT, la wagon Plug-in debutta in Cina: poi arriverà in Europa

Lynk & Co 07 GT fa il suo debutto ufficiale in Cina e si tratta di una station wagon ibrida Plug-in ad alte prestazioni. Un modello da guardare con attenzione perché è già stato annunciato che arriverà in Europa. Per vederlo sulle nostre strade bisognerà però attendere il prossimo anno. Potrebbe comunque essere una delle novità che il marchio potrebbe portare al Salone di Parigi di ottobre.

Esterni ed interni

Il nuovo modello è stato sviluppato congiuntamente dai team di design in Cina e in Europa. Le dimensioni sono 4.846 mm (fino a 4.866 mm a seconda dell'allestimento) di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.485 mm di altezza, con un passo di 2.843 mm. 6 sono le colorazioni in cui questo modello è proposto in Cina.

Lynk & Co 07 GT

La versione a due ruote motrici offre una capacità di carico base di 614 litri (espandibile a 1.665 litri con i sedili abbattuti), mentre la versione a quattro ruote motrici offre 548 litri (espandibili a 1.599 litri, abbattendo gli schienali posteriori).

Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista come va di moda oggi. Abbiamo poi un quadro strumenti da 10,2 pollici, uno schermo centrale per l'infotainment da 15,4 pollici. La dotazione della vettura include pure un head-up display. Lynk & Co 07 GT può contare sulla piattaforma Lynk Flyme Auto 2.5.

Lynk & Co 07 GT

Entrambi i sedili anteriori offrono regolazione elettrica a 12 vie, riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Per chi ama ascoltare la musica, l'auto propone un impianto audio Harman Kardon con 23 altoparlanti.

Motore ibrido Plug-in

Lynk & Co 07 GT adotta un powertrain ibrido Plug-in. Le specifiche del modello cinese parlano di un motore 4 cilindri 1,5 turbo da 163 CV abbinato a uno o due motori elettrici. C'è poi la speciale trasmissione DHT a 3 rapporti messa a punto appositamente per questa tipologia di motorizzazioni.

Due quindi le versioni in cui la vettura sarà proposta. La prima con un singolo motore elettrico per una potenza complessiva di 408 CV per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Ci sarà poi il modello con doppio motore elettrico e quindi la trazione integrale, per una potenza di sistema pari a 530 CV. Lato prestazioni, si parla di uno 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Lynk & Co 07 GT, interni

Tutti i modelli sono equipaggiati con una batteria “Energee Golden Brick” da 28,3 kWh. La versione con un singolo motore elettrico vanta un'autonomia in modalità completamente elettrica di 200 km e un'autonomia combinata di 1.422 km. La versione a trazione integrale offre un'autonomia in modalità completamente elettrica di 170 km e un'autonomia combinata di 1.315 km. Valori secondo il ciclo CLTC molto più generoso di quello WLTP.

Prezzi

In Cina, Lynk & Co 07 GT parte da 157.800 yuan che al cambio sono 20.470 euro. Non rimane che attendere informazioni sul debutto europeo con specifiche e prezzi.

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