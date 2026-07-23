Lynk & Co debutta al Salone di Parigi con una sorpresa per l'Europa

Il prossimo autunno sarà un periodo molto importante per il settore auto in quanto a ottobre si terrà il Salone di Parigi. Si tratta di una vetrina molto importante che diverse case automobilistiche sfrutteranno per mostrare le loro ultime novità. Tra le protagoniste ci sarà anche Lynk & Co che ha confermato la sua partecipazione.

Cosa porterà Lynk & Co al Salone di Parigi?

Si tratta della prima volta che il marchio partecipa a questo importante Salone dove porterà la sua gamma con tutte le ultime novità. Per Lynk & Co la presenza a Parigi rappresenta una tappa molto importante del suo percorso di crescita in Europa. Inoltre, il mercato francese è molto importante e quindi sarà anche l'occasione per rafforzare il suo impegno a lungo termine nei confronti di un mercato come quello francese ed europeo in generale.

Dunque, al Salone la casa automobilistica porterà la Lynk & Co 01 ibrida Plug-in, la Lynk & Co 02 100% elettrica e la Lynk & Co 08 ibrida Plug-in. Chi parteciperà al Salone avrà quindi l'occasione di poter toccare con mano i modelli del marchio oltre a poter approfondire le sue ultime tecnologie.

C'è anche una sorpresa

Già perché, Lynk & Co, oltre a portare la sua attuale gamma di vetture elettriche e ibride Plug-in, sfrutterà il palcoscenico del Salone di Parigi per fare alcuni annunci importanti, oltre a svelare in anteprima europea un nuovo prodotto. Non è stato fatto il nome ma potrebbe trattarsi della Lynk & Co 07 GT dato che è già stato confermato il suo arrivo sul mercato europeo nel corso del 2027. Si tratta di una station wagon Plug-in ad alte prestazioni che da poco ha invece fatto il suo debutto in Cina.

Insomma, sono attese alcune novità interessanti. La casa automobilistica ha fatto sapere che ulteriori dettagli saranno condivisi in vista dell’evento francese di ottobre. Non rimane, quindi, che pazientare ancora un po'.

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