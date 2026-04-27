Lynk & Co Time to Shine, svelata la nuova GT con aerodinamica attiva

Le reazioni del pubblico e dei clienti saranno fondamentale per decidere se ci sarà un modello di produzione oppure no

Al Salone di Pechino, Lynk & Co ha portato un nuovo concept. Se fino a questo momento il marchio cinese si era concentrato prevalentemente su SUV e berline, adesso guarda sempre di più verso i modelli sportivi. Infatti, al Salone ha fatto il suo debutto ''Time to Shine'', il concept di una GT. Il progetto è stato guidato dal team di design svedese di Lynk & Co, con uno sviluppo congiunto tra Europa e Cina. Dal concept arriverà anche una versione di produzione? Nulla è stato deciso al momento. La casa automobilistica cinese si è limitata ad affermare che ''utilizzerà il feedback del pubblico e della propria community per guidare le future decisioni relative alle opzioni di powertrain e a una possibile produzione''. Tradotto, significa che se dovesse davvero piacere, è possibile che arrivi un modello di produzione. Non rimane, quindi, che attendere novità.

Lynk & Co Time to Shine

Ecco il concept, look aggressivo ma pochi dettagli tecnici

La concept car GT ''Time to Shine'' misura 4.780 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza e 1.330 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. La vettura è stata presentata nella colorazione Apex Blue con dettagli in Spark Yellow. Le proporzioni sono quelle classiche di una GT con un look caratterizzato dall'adozione di un nuovo linguaggio di design. Molta attenzione è stata data allo sviluppo del'aerodinamica e si nota bene dalle forme dell'auto con un frontale elaborato, ampie minigonne e un generoso diffusore posteriore. Sebbene le informazioni condivise sul concept non siano molte, si tratta comunque di una chiara dichiarazioni d'intenti che vede Lynk & Co spostare l'attenzione verso modelli più ''emozionali''.

Lynk & Co Time to Shine

Un tasto per le massime prestazioni

La GT è una 2+2 e all'interno dell'abitacolo troviamo un ambiente racing con dettagli in fibra di carbonio. Molto interessante la presenza del pulsante ''+'' che permette di trasformare la vettura e renderla ancora più emozionante. Si attiva infatti la modalità Performance: le sospensioni si abbassano di 15 mm, gli elementi aerodinamici si estendono nella parte anteriore e posteriore, allungando l’auto di 100 mm, e si azione l’alettone posteriore. In questo modo è possibile migliorare il flusso dell'aria, aumentare il carico aerodinamico e garantire maggiore stabilità alle alte velocità. Contestualmente, cambia anche l'abitacolo. Infatti, il quadro strumenti e i tre schermi digitali si ritraggono, eliminando le informazioni non essenziali e permettendo al conducente di concentrarsi completamente sulla guida.

Come detto non ci sono informazioni tecniche precise. Comunque, Lynk & Co fa sapere che possiamo attenderci un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi. Non rimane che attendere per capire se dal concept arriverà una versione di produzione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026