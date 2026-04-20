Lynk & Co, in arrivo una GT sportiva al Salone di Pechino

Il Salone di Pechino 2026 sarà davvero denso di novità. Tra i nuovi modelli che saranno svelati c'è anche il concept di una GT sportiva a marchio Lynk & Co. Tra pochi giorni ne sapremo molto di più dato che il Salone sta per aprire i battenti. In ogni caso, si tratta di una vettura con cui la casa automobilistica cinese punta a rafforzare la sua immagine sportiva. L'annuncio è stato dato da Lynk & Co attraverso il suo account su Weibo e contestualmente ha condiviso pure un teaser in cui si intravede nella penombra la sagoma della vettura.

Cosa sappiamo?

Il teaser non rivela moltissimo. Possiamo comunque notare che al posteriore sarà presente un gruppo ottico a tutta larghezza. Il design del lunotto posteriore di questo modello presenta poi alcuni elementi stilistici che richiamano la nuova Lynk & Co 10 che arriverà presto sul mercato. Complessivamente, da quanto si può notare al momento, la vettura presenterà linee della carrozzeria eleganti e fluide. Ovviamente ne capiremo molto di più quando tra pochi giorni il concept farà ufficialmente il suo debutto al Salone di Pechino.

Niente teaser degli interni ma possiamo comunque aspettarci un abitacolo dallo stile minimalista dove domina la tecnologia con una strumentazione digitale e un ampio display dell'infotainment. Nessun accenno nemmeno alla meccanica e quindi non sappiamo ancora nulla su motori e prestazioni. Fortunatamente, presto arriveranno maggiori informazioni.

Voglia di sportività

Come accennato all'inizio, la casa automobilistica cinese sta lavorando per enfatizzare la sua immagine sportiva. Al riguardo non possiamo non ricordare che, in occasione dell'evento di debutto della Lynk & Co 10+ e della Lynk & Co 10, aveva annunciato che la Lynk & Co 10+ aveva battuto la Porsche Taycan GT stabilendo un nuovo record sul giro al Baijun Mountain Circuit.

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