Nuova Lynk & Co 10+, velocissima in pista e batte BYD con una ricarica record

Lynk & Co 10+ è la nuova versione più sportiva della berlina elettrica Lynk & Co 10 che a sua volta è stata rinnovata. La casa automobilistica del Gruppo Geely non si è limitata a svelare le nuove auto ma pure alcune delle sue più recenti innovazioni tecniche come un'architettura a 900 V, powertrain con un'efficienza fino al 93,7% e la tecnologia di ricarica ultraveloce della nuova batteria Energee Golden Brick.

Lynk & Co 10+

Lynk & Co 10+ batte Porsche Taycan

La Lynk 10+, il primo modello del marchio a fregiarsi della denominazione ''+'' che identifica i modelli ad alte prestazioni, è riuscita a battere il tempo della Porsche Taycan GT sull'Asian Ridge Track con un tempo di 1:40:14. Questa berlina sportiva adotta il linguaggio di design ''The Next Day'' di Lynk & Co e si caratterizza per la presenza di un alettone posteriore regolabile in fibra di carbonio, cerchi forgiati da 21 pollici e dischi freno della Brembo. Le sue misure sono 5.050 mm di lunghezza, 1.966 mm di larghezza e 1.468 mm di altezza, con un passo di 3.005 mm. L'abitacolo presenta invece uno stile minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Ovviamente troviamo la strumentazione digitale e un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico e quindi c'è la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a quota 680 kW (925 CV), quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi.

Lynk & Co 10+

Ricarica record

Lynk & Co 10 è in grado di ricaricare con tempi record come abbiamo avuto modo di vedere di recente dato che la casa automobilistica ha effettuato un test per dimostrare le potenzialità della sua nuova architettura. In ogni caso, dispone della nuova batteria Energee Golden Brick. Nella versione con capacità da 77 kWh è abbinata a un'architettura a 800 V. Supporta una velocità di ricarica pari a 5,5C, ed è in grado di ricaricare dal 10% all'80% di carica in 10,5 minuti. C'è poi la batteria da 95 kWh con architettura a 900 V che offre un'autonomia CLTC fino a 816 km. Presso le colonnine megawatt, è possibile passare dal 10% al 70% di carica in 4 minuti e 22 secondi e dal 10% al 97% in 8 minuti e 42 secondi.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026