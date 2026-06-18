Lynk & Co 07 GT, questa nuova wagon Plug-in non scherza: 400 CV e 200 km in elettrico

In Cina le case automobilistiche sono molto attive nel lanciare costantemente nuovi modelli. Da pochi giorni ha fatto il suo debutto la nuova Lynk & Co 07 GT, una wagon, anzi la prima wagon del marchio, dotata di un powertrain ibrido Plug-in caratterizzata da una scheda tecnica molto interessante. Le prevendite in Cina inizieranno a fine giugno.

Una station wagon sportiva

Deriva direttamente dalla berlina Lynk & Co 07 EM-P di cui è sostanzialmente la versione station wagon e unisce un look sportivo a soluzioni che privilegiano la praticità. Il frontale presenta i caratteristici fari Lynk & Co con fari sdoppiati e richiami alla concept car ''The Next Day'' del 2022. L'aspetto sportiveggiante è enfatizzato da elementi come splitter anteriore, un diffusore posteriore e minigonne laterali, oltre a un aggressivo spoiler posteriore in carbonio. I cerchi sono da 19 pollici e permettono di intravedere l'impianto frenante con pinze di colore giallo.

Lynk & Co 07 GT

Salendo a bordo troviamo un ambiente dallo stile minimalista con la strumentazione digitale e un ampio display per il sistema infotainment. Lynk & Co ha scelto il microsuede per rivestire le superfici dei sedili e i pannelli interni, mentre le cinture di sicurezza laterali sono di un giallo neon brillante. Il DNA della vettura è rimarcato dalla presenza dei sedili anteriori sportivi. Pare che la wagon cinese potrebbe essere venduta anche con un look più tradizionale, senza il kit sportivo con cui è stata presentata, in modo da allinearsi allo stile della berlina 07 EM-P.

Le sue misure sono 4.856 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza, 1.485 mm di altezza, con un passo di 2.843 mm. Il peso varia da 1.915 a 2.029 kg a seconda dell'allestimento.

Lynk & Co 07 GT

Motore: tanta potenza per divertirsi

Lynk & Co 07 GT dispone di un powertrain Plug-in composto da un motore benzina di 1,5 litri abbinato a uno a due motori elettrici per la versione con trazione integrale. Dati precisi non ce ne sono ma il modello più potente dovrebbe poter contare su oltre 400 CV. Ci sarà poi una batteria con una capacità di 28,3 kWh in grado di offre un'autonomia in modalità elettrica di oltre 200 km anche se secondo il ciclo CLTC.

La vettura potrà poi contare su raffinate sospensioni attive e su di un sensore LiDAR che sarà importante per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui la Lynk & Co 07 GT disporrà.

Lynk & Co 07 GT

Prezzo

Il listino ufficiale non è ancora stato annunciato ma secondo la stampa cinese, ci si può aspettare un listino da circa 165.000 yuan (circa 21.300 euro).

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026