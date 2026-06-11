Lynk & Co 02 si aggiorna: più tecnologia e comfort per il 2027

Tra le novità della Lynk & Co 02 2027 spiccano la colorazione Onyx Black, la funzione Hey Honk e il nuovo Game Link

Tempo di novità per la Lynk & Co 02 che si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2027. Il SUV elettrico evolve con una serie di novità sviluppate partendo dai feedback ricevuti dai clienti. L'obiettivo della casa automobilistica del Gruppo Geely è quello di migliorare il comfort e il piacere di guida.

Lynk & Co 02 2027 di profilo

Lynk & Co 02, le novità del Model Year 2027

Innanzitutto arriva la nuova colorazione “Onyx Black”. Per l'abitacolo, invece, l'azienda ha introdotto nuove finiture per alzare l'asticella della qualità percepita. Troviamo ad esempio nuove finiture in microfibra su cruscotto e pannelli porta, mentre la console centrale è stata rivista per introdurre vani portaoggetti più pratici e funzionali.

I miglioramenti per la Lynk & Co 02 2027 riguardano anche la dotazione di tecnologia. La casa automobilistica parla di un avvio rapido del sistema che consente al SUV elettrico di essere pronto quasi istantaneamente, mentre le nuove configurazioni personalizzate permettono al conducente di impostare facilmente le proprie preferenze fin dal primo utilizzo. Inoltre, l’interazione con i principali comandi di bordo è stata migliorata, rendendo funzioni frequenti come il volante riscaldato più immediate e accessibili, migliorando così usabilità e comfort di guida.

Lynk & Co 02 2027, posteriore

Tra le ulteriori novità introdotte con il Model Year 2027 c'è la nuova funzione “Hey Honk” che permette di interagire in modo originale con l’ambiente esterno attraverso gli speaker della vettura, grazie a una selezione di suoni personalizzati come “Applausi”, “Scusami” e “Bye Bye”. C'è poi il nuovo Game Link che consente di utilizzare il display centrale per sessioni di gaming quando l’auto è parcheggiata.

Le meccanica non cambia

Meccanicamente non ci sono novità. Il powertrain è quindi sempre composto da un motore elettrico da 272 CV e 343 Nm di coppia. Il tutto alimentato da una batteria da 66 kWh che offre un'autonomia di 435 – 445 km secondo il ciclo WLTP.

Lynk & Co 02 2027, plancia

Prezzi

Non è stata fatta menzione di eventuali cambiamenti di prezzo per la Lynk & Co 02 2027. Da configuratore per il momento rimangono sempre gli allestimenti Core e More proposti, rispettivamente a 35.495 euro e 39.495 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026