Lynk & Co 07 GT, una wagon sportiva Plug-in per l'Europa: ufficiale, arriva nel 2027

Il modello sarà adattato alle esigenze dei clienti del Vecchio Continente con dotazioni e tecnologie dedicate

Lynk & Co 07 GT ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato cinese con l'apertura dei preordini di questa wagon Plug-in ad alte prestazioni. Si tratta di un modello interessante di cui abbiamo già avuto modo di scrivere in passato. Adesso c'è però una novità perché la casa automobilistica ha annunciato ufficialmente che la Lynk & Co 07 GT arriverà anche sul mercato europeo. Bisognerà comunque attendere un po' dato che il debutto nel Vecchio Continente si terrà nel 2027.

Inoltre, la versione europea avrà delle caratteristiche specifiche per il mercato, tecnologie e dotazioni sviluppate per soddisfare le normative locali e le aspettative dei clienti. Insomma, sarà un po' diversa da quella che viene adesso veduta in Cina. In attesa di saperne di più sull'arrivo di questo modello nel Vecchio Continente, ricapitiamo le principali caratteristiche della Lynk & Co 07 GT per i clienti cinesi.

Lynk & Co 07 GT

Dimensioni, interni e motori

Le sue misure sono 4.856 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza, 1.485 mm di altezza, con un passo di 2.843 mm. Lynk & Co 07 GT adotta un look da station wagon sportiva ed è infatti stata sviluppata per gli automobilisti che ricercano un equilibrio tra prestazioni dinamiche, comfort per i lunghi viaggi e versatilità nell’uso quotidiano.

All’interno, la 07 GT presenta un abitacolo spazioso e focalizzato sul conducente. Troviamo comunque uno stile minimalista con la strumentazione digitale e un ampio display da 15,4 pollici per il sistema infotainment. La versione cinese adotta anche il LiDAR che servirà per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui disporrà.

Lynk & Co 07 GT

Per quanto riguarda il powertrain, Lynk & Co 07 GT offre solamente motorizzazioni Plug-in. Alla base ci sarà un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri da 163 CV abbinato a uno o a due motori elettrici. Il modello con una sola unità elettrica mette a disposizione una potenza di sistema pari a 408 CV, mentre quello con due unità elettriche una potenza combinata di 530 CV.

C'è poi una batteria da 28,3 kWh che permette un'autonomia in elettrico di 200 km per il modello con un solo motore elettrico. Quella complessiva raggiunge i 1.422 km. La variante con 2 unità elettriche percorre 170 km utilizzando l'energia della batteria. Quella complessiva raggiunge i 1.315 km. Ricordiamo che stiamo parlando di dati secondo il ciclo CLTC molto più generoso di quello WLTP.

Lynk & Co 07 GT

Prezzo

In Cina il listino parte da 155.800 yuan che al cambio sono circa 21.430 euro. Non rimane che attendere novità sulla versione per il mercato europeo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026