Volvo porta Lynk & Co nei suoi concessionari, dal 2027 la nuova strategia europea di Geely

Volvo e Lynk & Co sono pronte a diventare ancora più vicine, almeno sul mercato europeo. Dopo il memorandum d’intesa firmato in primavera, arriva ora l’accordo definitivo. Volvo aveva già annunciato l’intenzione di distribuire i modelli Lynk & Co in Europa e da gennaio 2027 sarà ufficialmente il distributore esclusivo del marchio cinese nel Vecchio Continente.

Cosa cambia (per Volvo e Lynk & Co)

La novità è tutt’altro che secondaria. Sarà infatti la rete Volvo a occuparsi della vendita, del marketing e dell’assistenza delle Lynk & Co, portando le auto del marchio cinese nei concessionari della Casa svedese. Attraverso la propria rete di concessionari e centri assistenza, Volvo gestirà vendita, marketing e post-vendita di tutta la gamma Lynk & Co europea, che oggi comprende i modelli 01, 02 e 08. Fino a oggi, il marchio gestiva la propria presenza commerciale attraverso abbonamenti online e ''club'' nei centri città, un modello che il nuovo CEO di Lynk & Co International, Mo Wang, aveva già iniziato a smantellare a favore dei concessionari tradizionali dalla fine del 2024.

La mossa completa un percorso lungo e per certi versi inverso rispetto alla storia della partnership. Volvo era stata tra i fondatori di Lynk & Co nel 2017, con una quota del 30% accanto al 50% di Geely Auto e al 20% di Geely Holding, prima di cedere la propria partecipazione a Zeekr per 5,4 miliardi di yuan (circa 8 miliardi di corone svedesi) in un’operazione chiusa nel febbraio 2025. Da azionista, Volvo passa quindi a operatore commerciale: un legame più stretto sul piano della distribuzione, anche se meno impegnativo su quello patrimoniale.

«Questo accordo permette a Volvo Cars e ai nostri partner retail di raggiungere più clienti, con un portafoglio più ampio e differenziato e maggiori opportunità di vendita e assistenza», ha dichiarato Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo Cars. La divisione Lynk & Co all’interno di Volvo sarà guidata da Martin Persson, che risponderà direttamente a Severinson. Mo Wang ha invece sottolineato che la priorità resta preservare l’identità del marchio: «Lavoreremo a stretto contatto con Volvo Cars affinché questa partnership generi una crescita sostenibile a lungo termine», mantenendo però design, sviluppo e certificazione dei prodotti sotto il controllo di Geely Auto Group.

Un accordo che arriva mentre le vendite calano

Dietro l’operazione c’è però anche un motivo più concreto delle sole sinergie di gruppo. Lynk & Co sta infatti attraversando un momento difficile sul piano commerciale. Ad agosto 2026 il marchio ha venduto 17.027 veicoli, il 37% in meno rispetto allo stesso mese del 2025, mentre nei primi otto mesi dell’anno il totale si ferma a 177.624 unità, in calo del 15% su base annua.

Il cambio di strategia di Lynk & Co arriva mentre Geely sta spingendo sempre di più sulle vendite all’estero. Il mese scorso le esportazioni del gruppo sono cresciute del 205% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo 110.094 veicoli. È l’ottavo mese consecutivo con un nuovo record e oggi l’export rappresenta il 41% delle vendite complessive di Geely. Il gruppo ha così alzato l’obiettivo per l’anno da 640.000 a 920.000 vetture. In questo scenario, affidare Lynk & Co alla rete Volvo può essere letto anche come un modo per accelerare la crescita in Europa. Il marchio, infatti, fatica a mantenere il ritmo di qualche anno fa e il modello basato soprattutto su vendite online e abbonamenti non sembra più sufficiente.

FONTI: Electric Vehicle News – CnEVPost

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