Klaus Zellmer, dopo i successi di Skoda guiderà Volvo: entrerà in carica nel 2027

Il manager, oggi alla guida di Skoda Auto, vanta una lunga esperienza in Volkswagen e Porsche e inizierà il mandato nel 2027

A guidare Volvo sta arrivando Klaus Zellmer che è stato nominato Presidente e CEO dal Consiglio di Amministrazione della casa automobilistica. Il nuovo numero uno prenderà il posto di Håkan Samuelsson ed entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo ottobre del 2027.

Il curriculum di Klaus Zellmer

Nato nel 1967, è un dirigente dell'industria automotive con una profonda esperienza industriale, commerciale e tecnologica e una solida esperienza nella guida di organizzazioni attraverso complesse trasformazioni e mutevoli condizioni di mercato. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Skoda Auto. Sotto la sua guida, Skoda è diventata uno dei marchi automobilistici più venduti in Europa e ha registrato risultati record nel 2025, seguiti da un'ulteriore crescita e consegne record di veicoli elettrici nella prima metà del 2026.

In precedenza, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen, dove era responsabile del Marketing, delle Vendite e dell'Assistenza Post-Vendita. Prima di entrare in Volkswagen, ha trascorso oltre 20 anni in Porsche, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali di alto livello, tra cui CEO di Porsche Germania e CEO di Porsche Nord America. Dopo la laurea in Economia Aziendale, Klaus Zellmer ha lavorato per tre anni, a partire dal 1994, presso l'Istituto di Economia Automobilistica dell'Università di Scienze Applicate di Nürtingen-Geislingen.

Le sfide da affrontare

Zellmer andrà quindi a sostituire Håkan Samuelsson che era tornato alla guida di Volvo nel 2025, dopo il periodo non certo felice del mandato di Jim Rowan. Volvo ha da poco rivisto il piano industriale, rinunciando alla strategia tutto elettrico, aprendo di più alla tecnologia Plug-in. La casa automobilistica ha già previsto il lancio di 13 nuovi modelli entro il 2030. Il nuovo CEO dovrà quindi portare avanti il nuovo piano industriale, guidando Volvo in un momento complesso per l'industria auto europea alle prese con il costoso e complesso processo di elettrificazione e la maggiore concorrenza cinese.

Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deciso di affidarsi a Klaus Zellmer per guidare Volvo nei prossimi anni.

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