Volvo, 13 nuovi modelli entro il 2030 per raddoppiare la quota di mercato

Volvo ha annunciato il più grande piano prodotti della sua storia. Durante la Strategy Update a Stoccolma, il costruttore svedese ha annunciato 13 nuovi modelli entro la fine del 2030. Di questi, sette destinati a Europa e Stati Uniti, sei sviluppati appositamente per il mercato cinese. Un’offensiva che arriva dopo un primo semestre difficile, con le vendite globali scese dell’11% nel primo trimestre e del 5,6% nel secondo, e che punta a raddoppiare la quota di mercato del marchio puntando sia sull’elettrico puro sia sugli ibridi di terza generazione, questi ultimi pensati per i clienti ancora riluttanti al passaggio totale alle auto a batteria.

I 13 modelli

Le vetture destinate a Europa e Stati Uniti nasceranno sulle piattaforme elettriche SPA2 e SPA3, già utilizzate rispettivamente dal SUV EX90 e dalla berlina ES90 la prima, dal recente crossover EX60 la seconda, e useranno la piattaforma di calcolo proprietaria HuginCore. Il piano include anche l’ingresso in segmenti di mercato finora inediti per il marchio, in ciascuna delle tre regioni chiave (Europa, Stati Uniti e Cina) con l’obiettivo dichiarato di aprire quella che Volvo definisce la propria «prossima era del design» e allargare il perimetro del brand.

Per la Cina, invece, la strada è diversa. I sei modelli nasceranno su piattaforme sviluppate insieme a Geely, condividendo uno stack tecnologico dedicato al mercato cinese, componenti e filiera produttiva. Una sinergia che il gruppo definisce «unica» e che punta a rendere questi modelli «estremamente competitivi».

Investimenti più bassi, margini più alti

Il punto centrale della strategia, secondo Volvo, è che i nuovi modelli richiederanno un investimento per vettura molto più contenuto rispetto a lanci come quello dell’EX60. Sfruttando piattaforme già ammortizzate e la comunanza dei componenti con Geely (che dovrebbe salire dall’attuale 10% a circa il 30% entro il 2030) Volvo stima di ottenere risparmi sui costi dei materiali di circa il 5% entro la fine del decennio, oltre a margini per vettura in crescita mano a mano che più modelli passano alle piattaforme condivise.

Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo ha così illustrato questa strategia: «La nostra offensiva di prodotto si basa su quattro punti di forza unici, offerte regionalizzate, leadership nell’elettrificazione, sinergie uniche con Geely e offerte complete per il cliente che vanno oltre la sola vettura», abilitati da «un’organizzazione ad alte prestazioni e un quadro sostenibile di investimenti e costi». Il piano prevede anche un nuovo modello commerciale, con prezzi trasparenti, offerte semplificate, versioni a consegna rapida, aggiornamenti del software over-the-air e un’offerta di servizi “Care” tutto incluso, pensati insieme per rafforzare il legame tra Volvo e i clienti anche dopo l’acquisto.

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