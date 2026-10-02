BMW M, un milione di auto prodotte: la prossima M3 elettrica nascerà a Monaco

BMW M ha raggiunto un nuovo traguardo: ha prodotto la milionesima vettura. L'esemplare ''simbolo'' di questo traguardo è una BMW M3 nella colorazione speciale BMW Individual Fire Orange III. È stata realizzata nello stabilimento di Monaco di Baviera. Proprio qui passerà anche il futuro elettrico della divisione sportiva.

Una M3 arancione

Questa BMW M3 è stata consegnata durante una cerimonia ufficiale. Peter Weber, responsabile dello stabilimento di Monaco, l'ha affidata a Franciscus van Meel, il CEO di BMW M. Questo traguardo arriva dopo più di cinquant'anni di storia del marchio. Anni all'insegna di prestazioni elevate, innovazione e piacere di guida. Per van Meel, ''BMW M combina capacità su strada e in pista con la praticità quotidiana''. Secondo il CEO, i clienti apprezzano ancora questi valori e lo fanno ancora a quarant'anni dal debutto della prima BMW M3.

BMW M3

In arrivo la prima M3 elettrica

A Monaco nascerà anche la prima BMW M3 completamente elettrica, già vista in molteplici foto spia. Si tratterà del primo modello ad alte prestazioni basato sulla piattaforma Neue Klasse. Dopo la BMW i3, sarà pure la seconda vettura Neue Klasse costruita in questo stabilimento.

BMW M3 elettrica

Un legame storico con Monaco

Lo stabilimento è in attività da più di cento anni. L'attuale generazione della M3 viene prodotta dal 2020. Produrre qui la M3 elettrica significa anche confermare il ruolo strategico del sito. Dal 2027 lo stabilimento costruirà solo auto completamente elettriche.

L'adeguamento tecnico è avvenuto senza fermare la produzione. Su circa un terzo dell'area totale sono nati un nuovo reparto di lastratura e un moderno impianto di montaggio. Completano la ristrutturazione le nuove aree logistiche. BMW ha investito circa 650 milioni di euro in questo progetto. Il piano punta su strutture moderne e digitalizzazione per produrre in modo efficiente sportive ad alte prestazioni come la nuova M3 elettrica. Il futuro di BMW passa qundi anche per questa fabbrica.

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