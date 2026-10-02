BMW, tutte le novità d'autunno: nuovi modelli, motori e dotazioni

BMW ha previsto l'introduzione di una serie di aggiornamenti per la sua gamma che inizieranno ad arrivare a partire da questo autunno. Nuovi equipaggiamenti di serie e optional, uniti al lancio sul mercato di numerosi nuovi modelli e all'ampliamento della gamma di motorizzazioni, renderanno la gamma del costruttore tedesco ancora più variegata. Andiamo a scoprire le principali novità.

Nuovo Black Package

Black Package è una nuova opzione per i modelli M Performance della BMW Serie 2 Coupé, BMW Serie 4 Coupé e BMW Serie 4 Cabrio. È disponibile esclusivamente con il pacchetto M Sport Pro, che include i freni M Sport con pinze in colore rosso. Pacchetto che aggiunge dettagli in carbonio ispirati al mondo delle corse oltre a finiture interne in fibra di carbonio M e il volante in pelle M con inserti decorativi in ​​carbonio. Sulle BMW M440i xDrive Coupé e Cabrio, aggiunge pure cerchi in lega leggera M da 19 pollici a doppie razze stile 995 M Jet Black.

BMW M

Nuovi debutti sul mercato

Tre modelli della nuova BMW Serie 7 entreranno in produzione: la BMW 740d xDrive da 230 kW/313 CV e la BMW 750e xDrive ibrida plug-in con una potenza di 360 kW/489 CV. In arrivo anche la BMW M760e xDrive con 450 kW/612 CV. Anche i modelli della nuova generazione di BMW X5 stanno per arrivare sul mercato. Tra questi figurano le due varianti ibride plug-in, la BMW X5 50e xDrive e la BMW X5 M60e xDrive. Sta arrivando pure la BMW iX5 60 xDrive, 100% elettrica.

Un'altra novità è rappresentata dalla BMW iX3 40 xDrive in grado di erogare una potenza di 326 kW/443 CV, cioè 33 kW/45 CV in più rispetto alla versione precedente.

Nuovi colori per BMW Serie 7

La gamma di colori per gli esterni della BMW Serie 7 e della BMW i7 si amplierà ulteriormente, diventando ancora più esclusiva. Dall'autunno 2026, saranno disponibili ben otto verniciature bicolore BMW Individual. Inoltre, sono disponibili due nuove opzioni per la BMW Serie 7 e la BMW i7: lo specchietto retrovisore interno digitale e il preriscaldamento.

BMW Serie 2 Active Tourer, migliora la dotazione

Di serie per la BMW 218d Active Tourer e la BMW 225e xDrive Active Tourer arrivano di serie cerchi in lega leggera da 17 pollici stile Star-spoke 875, in sostituzione dei precedenti cerchi in lega leggera da 16 pollici.

BMW X3, miglioramenti per gli interni

Dall'autunno 2026, la BMW X3 beneficerà di una serie di migliorameti. Ad esempio, l'illuminazione del vano portaoggetti nella console centrale, una maniglia di sostegno illuminata e un nuovo sistema di apertura del vano portaoggetti. Il cruscotto sarà caratterizzato da rivestimenti con nuove cuciture. La soglia di carico nel bagagliaio adotta un nuovo inserto in acciaio inox.

BMW iX3, nuovi colori

Il bianco metallizzato Mineral White sarà presto disponibile per la BMW iX3. Saranno inoltre disponibili nuove vernici speciali BMW Individual. I nuovi comandi di regolazione dei sedili nelle portiere, completi di illuminazione di contorno, saranno in futuro inclusi di serie in abbinamento ai sedili multifunzione opzionali e ai sedili sportivi BMW. Il pad per la ricarica wireless Plus sarà di serie dall'autunno 2026. Inoltre, ciascuno dei sedili anteriori di serie sarà dotato di un adattatore Travel & Comfort per lo schienale. Le barre sul tetto in nero lucido saranno in futuro disponibili come nuovo optional.

Aggiornamenti software

Nella seconda metà del 2026, l'integrazione di Amazon Prime Video amplierà la gamma di contenuti di intrattenimento digitale disponibili sui veicoli BMW dotati di BMW Operating System 9 o X. I clienti potranno utilizzare l'app BMW Video & TV o scaricare un'app dall'App Store di bordo per accedere a serie TV, film, blockbuster e contenuti sportivi. Sui veicoli dotati di BMW Operating System X arriva l'integrazione dei dati di Google per il sistema di navigazione.

VEDI ANCHE

Tags