BMW Serie 3, conto alla rovescia per la nuova generazione: design Neue Klasse e nuove tecnologie

Dopo aver portato al debutto la nuova i3 elettrica, BMW si sta preparando a svelare la rinnovata Serie 3. Il conto alla rovescia è già partito dato che attraverso un teaser, la casa automobilistica ha anticipato che il debutto è previsto per il 30 settembre. Dunque, a breve potremo scoprire tutti i segreti di questo modello di cui, nel tempo, abbiamo visto diverse foto spia.
Cosa sappiamo? Stile Neue Klasse e non solo
Come la i3, anche la nuova BMW Serie 3 adotterà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Questo significa che l'aspetto della berlina sarà molto differente da quello attuale. BMW si sta allontanando dalle enormi griglie a doppio rene che hanno caratterizzato la maggior parte dei suoi modelli nell'ultimo decennio e sta adottando una soluzione più minimalista. Da quanto visto fino a questo momento grazie agli scatti spia, le nuove BMW i3 e Serie 3 saranno molto simili nel loro complesso. Le principali differenze tra i due modelli includeranno il cofano più lungo, lo sbalzo posteriore più pronunciato e il parabrezza più tradizionale della versione a combustione.
Anche l'abitacolo sarà tutto nuovo e offrirà l'avanzato sistema Panoramic iDrive che abbiamo visto su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica.
Sebbene la Serie 3 adotti molti degli stessi elementi di design della i3, le somiglianze finiscono qui dato che se l'elettrica poggia sulla piattaforma Neue Klasse, il modello endotermico utilizzerà, invece, un'evoluzione dell'architettura CLAR.
Per quanto riguarda i motori, la gamma completa non è stata annunciata. Ci saranno comunque motorizzazioni elettrificate con un sistema Mild Hybrid e non dovrebbero mancare nemmeno le Plug-in.
Di recente, BMW ha anticipato l'introduzione della nuova M350 xDrive. Progettato per sostituire l'attuale M340i xDrive, questo nuovo modello monta un motore sei cilindri in linea turbo da 3 litri con sistema Mild Hybrid a 48 volt. In totale, è in grado di erogare ben 443 CV. Unità abbinata a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale che include una modalità a sola trazione posteriore, curiosamente denominata ''Drift Moment''.
Non rimane, dunque, che attendere il debutto per saperne di più.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 3 berlina 318i
|156 / 115
|48.500 €
|Serie 3 berlina 318i MSport
|156 / 115
|52.950 €
|Serie 3 berlina 318d 48V
|150 / 110
|53.200 €
|Serie 3 berlina 320i
|184 / 135
|54.100 €
|Serie 3 berlina 318i MSport Pro
|156 / 115
|54.750 €
|Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition
|184 / 135
|55.000 €
|Serie 3 berlina 320d 48V
|190 / 140
|55.200 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive
|184 / 135
|55.900 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive
|190 / 140
|56.400 €
|Serie 3 berlina 318d 48V MSport
|150 / 110
|57.650 €
|Serie 3 berlina 320i MSport
|184 / 135
|58.550 €
|Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro
|150 / 110
|59.450 €
|Serie 3 berlina 320d 48V MSport
|190 / 140
|59.650 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive MSport
|184 / 135
|60.350 €
|Serie 3 berlina 320i MSport Pro
|184 / 135
|60.350 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport
|190 / 140
|60.850 €
|Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro
|190 / 140
|61.450 €
|Serie 3 berlina 330e
|184 / 135
|62.100 €
|Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro
|184 / 135
|62.150 €
|Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro
|190 / 140
|62.650 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive
|245 / 180
|63.200 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive
|286 / 210
|64.300 €
|Serie 3 berlina 330e MSport
|184 / 135
|65.250 €
|Serie 3 berlina 330e MSport Pro
|184 / 135
|67.050 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive
|184 / 135
|67.500 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive MSport
|245 / 180
|67.850 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport
|286 / 210
|68.750 €
|Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro
|245 / 180
|69.450 €
|Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro
|286 / 210
|70.550 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive MSport
|184 / 135
|70.650 €
|Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro
|184 / 135
|72.450 €
|Serie 3 berlina M340d xDrive 48V
|340 / 250
|76.700 €
|Serie 3 berlina M340d xDrive 48V
|340 / 250
|77.900 €
|Serie 3 berlina M340i xDrive 48V
|347 / 275
|78.500 €
|Serie 3 berlina M340i xDrive 48V
|347 / 275
|79.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).