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BMW Serie 3, conto alla rovescia per la nuova generazione: design Neue Klasse e nuove tecnologie

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1 ora fa - Arriva il 30 settembre: cosa cambia rispetto a oggi

La nuova BMW Serie 3 sarà presentata il 30 settembre
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Dopo aver portato al debutto la nuova i3 elettrica, BMW si sta preparando a svelare la rinnovata Serie 3. Il conto alla rovescia è già partito dato che attraverso un teaser, la casa automobilistica ha anticipato che il debutto è previsto per il 30 settembre. Dunque, a breve potremo scoprire tutti i segreti di questo modello di cui, nel tempo, abbiamo visto diverse foto spia.

Cosa sappiamo? Stile Neue Klasse e non solo

Come la i3, anche la nuova BMW Serie 3 adotterà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Questo significa che l'aspetto della berlina sarà molto differente da quello attuale. BMW si sta allontanando dalle enormi griglie a doppio rene che hanno caratterizzato la maggior parte dei suoi modelli nell'ultimo decennio e sta adottando una soluzione più minimalista. Da quanto visto fino a questo momento grazie agli scatti spia, le nuove BMW i3 e Serie 3 saranno molto simili nel loro complesso. Le principali differenze tra i due modelli includeranno il cofano più lungo, lo sbalzo posteriore più pronunciato e il parabrezza più tradizionale della versione a combustione.

Anche l'abitacolo sarà tutto nuovo e offrirà l'avanzato sistema Panoramic iDrive che abbiamo visto su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica.

 
 
 
 
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Sebbene la Serie 3 adotti molti degli stessi elementi di design della i3, le somiglianze finiscono qui dato che se l'elettrica poggia sulla piattaforma Neue Klasse, il modello endotermico utilizzerà, invece, un'evoluzione dell'architettura CLAR.

Per quanto riguarda i motori, la gamma completa non è stata annunciata. Ci saranno comunque motorizzazioni elettrificate con un sistema Mild Hybrid e non dovrebbero mancare nemmeno le Plug-in.

Di recente, BMW ha anticipato l'introduzione della nuova M350 xDrive. Progettato per sostituire l'attuale M340i xDrive, questo nuovo modello monta un motore sei cilindri in linea turbo da 3 litri con sistema Mild Hybrid a 48 volt. In totale, è in grado di erogare ben 443 CV. Unità abbinata a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale che include una modalità a sola trazione posteriore, curiosamente denominata ''Drift Moment''.

Non rimane, dunque, che attendere il debutto per saperne di più.

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Listino BMW Serie 3 berlina
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 berlina 318i 156 / 11548.500 €
Serie 3 berlina 318i MSport 156 / 11552.950 €
Serie 3 berlina 318d 48V 150 / 11053.200 €
Serie 3 berlina 320i 184 / 13554.100 €
Serie 3 berlina 318i MSport Pro 156 / 11554.750 €
Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition 184 / 13555.000 €
Serie 3 berlina 320d 48V 190 / 14055.200 €
Serie 3 berlina 320i xDrive 184 / 13555.900 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive 190 / 14056.400 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport 150 / 11057.650 €
Serie 3 berlina 320i MSport 184 / 13558.550 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro 150 / 11059.450 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport 190 / 14059.650 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320i MSport Pro 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport 190 / 14060.850 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro 190 / 14061.450 €
Serie 3 berlina 330e 184 / 13562.100 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro 184 / 13562.150 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14062.650 €
Serie 3 berlina 330i xDrive 245 / 18063.200 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive 286 / 21064.300 €
Serie 3 berlina 330e MSport 184 / 13565.250 €
Serie 3 berlina 330e MSport Pro 184 / 13567.050 €
Serie 3 berlina 330e xDrive 184 / 13567.500 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport 245 / 18067.850 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport 286 / 21068.750 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro 245 / 18069.450 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro 286 / 21070.550 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport 184 / 13570.650 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro 184 / 13572.450 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25076.700 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25077.900 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27578.500 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27579.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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