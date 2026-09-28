BMW Serie 3, conto alla rovescia per la nuova generazione: design Neue Klasse e nuove tecnologie

Dopo aver portato al debutto la nuova i3 elettrica, BMW si sta preparando a svelare la rinnovata Serie 3. Il conto alla rovescia è già partito dato che attraverso un teaser, la casa automobilistica ha anticipato che il debutto è previsto per il 30 settembre. Dunque, a breve potremo scoprire tutti i segreti di questo modello di cui, nel tempo, abbiamo visto diverse foto spia.

Cosa sappiamo? Stile Neue Klasse e non solo

Come la i3, anche la nuova BMW Serie 3 adotterà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Questo significa che l'aspetto della berlina sarà molto differente da quello attuale. BMW si sta allontanando dalle enormi griglie a doppio rene che hanno caratterizzato la maggior parte dei suoi modelli nell'ultimo decennio e sta adottando una soluzione più minimalista. Da quanto visto fino a questo momento grazie agli scatti spia, le nuove BMW i3 e Serie 3 saranno molto simili nel loro complesso. Le principali differenze tra i due modelli includeranno il cofano più lungo, lo sbalzo posteriore più pronunciato e il parabrezza più tradizionale della versione a combustione.

Anche l'abitacolo sarà tutto nuovo e offrirà l'avanzato sistema Panoramic iDrive che abbiamo visto su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica.

Sebbene la Serie 3 adotti molti degli stessi elementi di design della i3, le somiglianze finiscono qui dato che se l'elettrica poggia sulla piattaforma Neue Klasse, il modello endotermico utilizzerà, invece, un'evoluzione dell'architettura CLAR.

Per quanto riguarda i motori, la gamma completa non è stata annunciata. Ci saranno comunque motorizzazioni elettrificate con un sistema Mild Hybrid e non dovrebbero mancare nemmeno le Plug-in.

Di recente, BMW ha anticipato l'introduzione della nuova M350 xDrive. Progettato per sostituire l'attuale M340i xDrive, questo nuovo modello monta un motore sei cilindri in linea turbo da 3 litri con sistema Mild Hybrid a 48 volt. In totale, è in grado di erogare ben 443 CV. Unità abbinata a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale che include una modalità a sola trazione posteriore, curiosamente denominata ''Drift Moment''.

Non rimane, dunque, che attendere il debutto per saperne di più.

VEDI ANCHE

Tags