Il mitico Franco Cunico prova la Fiat 131 Abarth Rally Gr.4 restomod by RSD

Ci sono automobili che non hanno semplicemente scritto la storia del motorsport, ma hanno ridefinito il concetto stesso di trazione posteriore su fondo sterrato e asfalto. La Fiat 131 Abarth Rally Gruppo 4 è senza dubbio una di queste: regina incontrastata dei rally a cavallo tra gli anni 70 e 80, forte di tre titoli mondiali costruttori e due piloti. Cosa succede se metti al volante di una fedele ricostruzione restomod firmata RSD un pluricampione italiano come Franco ''Jimmy'' Cunico? Il risultato è una vera e propria lezione di guida analogica, racchiusa nel video che puoi guardare più in basso.

Pura meccanica senza filtri: 9.000 giri e niente servosterzo

Se sei abituato alle sportive moderne farcite di controlli elettronici, servosterzi elettrici e cambi a doppia frizione, il test condotto da Cunico ti riporta di colpo alla sostanza della guida vera. A bordo di questa Fiat 131 Abarth Gr.4 non c'è traccia di aiuti elettronici o assistenze alla sterzata: l'impegno fisico richiesto dal volante è totale e ogni correzione di traiettoria richiede braccia ferme e sensibilità d'altri tempi.

Sotto il cofano batte il classico bialbero quattro cilindri affinato dallo specialista britannico RSD (RSD Historic Motorsport), capace di cantare fino alla soglia dei 9.000 giri/min. L'erogazione è brutale, acuta e accompagnata dall'inconfondibile rombo dell'aspirazione e dalle sonorità del cambio a innesti frontali, trasformando ogni affondata sul pedale del gas in un'esperienza difficile da ritrovare sulle vetture contemporanee.

La cura RSD: fedeltà storica e affinamento tecnico

Le realizzazioni firmate RSD rappresentano un punto di riferimento per gli appassionati di auto da corsa storiche. L'officina britannica non si limita a restaurare o assemblare repliche, ma applica una profonda conoscenza dei disegni originali Abarth per ricreare la 131 Rally Gruppo 4 rispettando le specifiche dell'epoca, migliorando la qualità dei componenti e la risposta della ciclistica.

Dall'assetto rigido alle geometrie delle sospensioni posteriori indipendenti, fino alla bilanciatura dei pesi, il lavoro di affinamento permette alla vettura di scaricare a terra la potenza con un'efficacia straordinaria. Nelle mani di un pilota esperto come Franco Cunico, la 131 mostra una precisione millimetrica sia nel mantenere la linea in curva sia nel gestire i proverbiali traversi in controsterzo.

Il parere di chi la storia l'ha scritta per davvero

Vedere Franco Cunico alternare frenata, punta-tacco e colpi di sterzo permette di capire quanto il feeling tra uomo e macchina fosse centrale nell'epoca d'oro dei rally. Il giudizio del pilota veneto conferma la bontà del progetto curato da RSD: una vettura reattiva, impegnativa ma estremamente gratificante, capace di far rivivere le stesse sensazioni che provavano i grandi campioni del passato lungo le prove speciali.

Se vuoi goderti la colonna sonora dei 9.000 giri e vedere da vicino il lavoro volante-pedali di un maestro della guida, ti basta avviare il video integrato qui sopra.

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