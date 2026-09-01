Auto cinesi, la Cina detta nuove regole per la conquista dei mercati esteri

L’espansione globale delle auto cinesi in questi anni non è stata casuale. Hanno certo contribuito diversi fattori, ma è evidente che dietro a questa crescita ci sia una strategia ben precisa. Strategia che ora cambia con nuove regole. Il governo cinese ha infatti pubblicato nuove linee guida per le attività estere dei propri costruttori auto, chiedendo di rispettare le normative sugli investimenti esteri e le attività commerciali internazionali. Linee guida che prevedono anche un rafforzamento della compliance su antitrust, anticorruzione e responsabilità sociale.

Cosa chiede Pechino

Le linee guida chiedono ai costruttori di basare i prezzi su costi e condizioni di mercato, evitando di usarli per ottenere vantaggi competitivi sleali, e di astenersi da variazioni di listino frequenti o brusche che potrebbero danneggiare i consumatori o l’immagine del marchio. Le aziende dovranno fornire comunicazioni di marketing veritiere, evitare pubblicità ingannevole e tutelare la reputazione dei marchi cinesi all’estero. Il documento invita infine a rafforzare la compliance antitrust, prevenire pratiche di concorrenza dannose, garantire che i prodotti esportati rispondano alle esigenze dei mercati locali, rispettare le normative locali sul lavoro e migliorare la gestione del rischio politico, economico e di sicurezza nei Paesi ospitanti.

Il tempismo del provvedimento racconta più della notizia in sé. Nel 2025 la Cina ha esportato 8,32 milioni di veicoli in oltre 200 Paesi, mentre le aziende cinesi hanno investito in progetti produttivi in più di 80 mercati. BYD, uno dei marchi simbolo di questo successo, nel primo semestre 2026, per la prima volta nella sua storia, ha generato più ricavi fuori dalla Cina che sul mercato domestico.

Le nuove regole arrivano inoltre a pochi giorni da un’altra iniziativa delle autorità cinesi, ovvero una campagna nazionale della durata di un anno per rafforzare la qualità e la sicurezza dei veicoli, che impone controlli più severi anche su sistemi di guida assistita, cybersecurity e aggiornamenti software.

Le nuove regole arrivano proprio mentre l'Unione Europea negozia con la Cina un possibile meccanismo di prezzo minimo per le auto elettriche, in alternativa agli attuali dazi. Resta da vedere se queste regole avranno un effetto reale sul comportamento dei costruttori, o se la corsa all'espansione internazionale finirà per andare più veloce delle intenzioni di Pechino.

FONTE: Reuters

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