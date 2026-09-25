Alla BMW M2 dona la sartoria italiana di Riverti Automobili

L'attuale BMW M2 è un’auto maledettamente efficace e appagante da guidare, ma sul piano del design non si può certo definire la bavarese più aggraziata a listino. A porre rimedio — o meglio, a cucirle addosso un abito da gran gala — ci pensa Riverti Automobili, un piccolo atelier italiano specializzato in restomod. L'obiettivo? Ridisegnare le forme della M2 moderna prendendo ispirazione da un'icona immortale degli anni 70: la mitica BMW 3.0 CSL.

BMW M2 restomod by Reverti Automobili alla Tutto Bene Hill Climb

Dalla cronoscalata ai social: il primo contatto

Il progetto è stato anticipato da una serie di teaser sui canali social del carrozziere, ma la prima vera apparizione dal vivo è avvenuta alla Tutto Bene Hillclimb, in Italia, dove ha sfilato un prototipo ancora fortemente camuffato. Sebbene la base di partenza sia l'attuale generazione della coupé tedesca, l'impatto visivo è stravolto: a guardarla da fuori, della vettura di serie non resta quasi traccia.

Retrò nel cuore, sartoriale nelle linee

Per dare a questa sportiva a due porte un'impronta dal sapore classico, Riverti ha sviluppato una carrozzeria su misura con pannelli inediti. Il frontale sfoggia quattro fari circolari, richiamo esplicito ai modelli storici del Marchio, affiancati da un doppio rene ridimensionato e nuove prese d'aria. Il cofano ha forme dedicate e si sposa alla perfezione con i cerchi a raggi fitti d'ispirazione BBS. Lungo le fiancate spiccano generose bocchette d'aerazione subito dietro le portiere e minigonne lavorate, mentre il retrotreno si fa notare per i passaruota allargati, l'imponente alettone fisso e una firma luminosa del tutto riconoscibile.

BMW M2 restomod by Reverti Automobili

Sotto il cofano: conferma o cavalli in più?

Sul fronte tecnico, il preparatore nostrano non ha ancora svelato se siano previsti interventi sotto la scocca della M2. Ricordiamo che di serie la BMW M2 sfrutta l'ottimo 3.0 sei cilindri in linea twin-turbo da 480 CV e 600 Nm di coppia. Trattandosi di una fuoriserie dal prezzo inevitabilmente salato, non ci stupirebbe se Riverti mettesse mano anche all'elettronica o al motore, magari per spingersi vicino ai 530 CV della versione CS.

Abitacolo top secret: l'attesa durerà poco

Per ora non sono state diffuse immagini degli interni, dunque è impossibile dire se anche l'abitacolo seguirà l'estrema personalizzazione vista all'esterno. Una cosa è certa: per scoprire ogni dettaglio di questo restomod M2 non dovremo attendere a lungo.

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