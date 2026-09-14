500 Scattante: il nuovo restomod in serie limitata punta sul motore termico

Oggi sembra quasi che ogni operazione nostalgia debba per forza passare attraverso la conversione a batterie. Per fortuna, dal Regno Unito arriva un progetto che farà felici gli amanti della meccanica classica: si chiama La Cinquecento ed è una reinterpretazione della mitica utilitaria italiana che conserva cilindri e pistoni al loro posto.

Tutto nasce da una 500 conservata in un fienile

Presentato ufficialmente all'evento Tutto Bene, questo restomod in serie limitata ha origini decisamente singolari e molto personali. Tutto è iniziato con l'esemplare di famiglia del fondatore del marchio, Max Kindersley, rimasto dimenticato in un fienile per circa 25 anni. Quello che doveva essere un semplice restauro per riportare in strada l'auto di famiglia si è trasformato nell'atto fondativo dello studio automobilistico britannico La Cinquecento.

Pensa che il primo prototipo è stato assemblato proprio all'interno dello stesso fienile. L'obiettivo non era stravolgere un'icona, ma capire fino a che punto si potessero evolvere dinamica, qualità ed efficienza, mantenendo intatti il peso piuma (circa 650 kg) e la simpatia dell'originale. Niente motori elettrici o pesanti batterie, insomma.

500 Scattante by Automotive Studio La Cinquecento, l'interno

La meccanica: potenziata con il motore della 126

Basata sul telaio di una Fiat 500 degli anni 70, la vettura adotta un motore bicilindrico derivato dalla Fiat 126, portato a 802 cc di cilindrata e dotato di accensione twin-spark. La filosofia del progetto non punta sulla velocità massima o su cifre da capogiro alla voce cavalli, ma su prontezza di risposta, erogazione della coppia e, soprattutto, sul piacere di guida puro.

Per accompagnare l'aumento delle prestazioni, la meccanica è stata completamente riprogettata: impianto frenante ad hoc, sospensioni su misura, sterzo rielaborato e nuovi sistemi di raffreddamento e gestione elettrica.

Lo stile è stato rivisto da uno studio di design di Milano

Anche l'occhio vuole la sua parte, e qui entra in gioco il design. Le linee esterne sono state definite in collaborazione con lo studio milanese BorromeodeSilva, già noto per importanti lavori nel mondo del restomod.

Il risultato è un look grintoso ma ben bilanciato: trovi passaruota allargati, minigonne dedicate, fari ausiliari di chiara ispirazione rally e un assetto più piantato a terra, che non snaturano la silhouette immediatamente inconfondibile del ''cinquino'' originale.

Dopo il debutto al Tutto Bene, La Cinquecento si prepara alla fase produttiva. Verrà realizzata una serie limitata di esemplari numerati, ciascuno sviluppato e personalizzato a stretto contatto con il cliente. Se ti interessa metterti in garage un pezzo d'artigianato automobilistico d'oltremanica con cuore italiano, le manifestazioni d'interesse sono già aperte sul sito ufficiale www.500.design.

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