BMW M3 elettrica, il prototipo torna al Nürburgring: nuove foto spia

C'è molta curiosità sulla nuova BMW M3 elettrica, una sportiva che dovrebbe disporre di contenuti tecnici raffinatissimi, a partire da ben 4 motori elettrici. La casa tedesca ha già anticipato alcuni dettagli e intanto sta continuando lo sviluppo in vista del debutto previsto nel 2027. La sportiva continua a farsi vedere sul circuito del Nürburgring luogo ideale dove poter mettere alla frusta la meccanica e definire il setup di una sportiva che promette di far divertire molto i fortunati che si metteranno al suo volante.

BMW M3 elettrica foto spia Nürburgring

Le ultime foto spia mostrano un prototipo sempre camuffato con pellicole ed elementi posticci ma le linee della sportiva elettrica diventano sempre più chiare. Uno degli scatti è particolarmente curioso perché si vede a breve distanza dalla M3 elettrica una Xiaomi SU7 Ultra che su questo circuito ha ottenuto tempi record.

Un'immagine che mette nella stessa inquadratura due vetture elettriche che, in futuro, si sfideranno a distanza, probabilmente a suon di giri veloci proprio su questo circuito.

4 motori elettrici e tanto divertimento alla guida

La Xiaomi SU7 Ultra può contare su oltre 1.500 CV. Sebbene per la BMW M3 elettrica si speculasse di una potenza superiore ai 1.000 CV, il numero uno di BMW M, Frank van Meel, ha dichiarato all'interno di un'intervista che ''non ha senso guidare con 1.000 CV... perché non sono controllabili''. Questa affermazione fa capire che BMW non intende rendere la nuova M3 elettrica estrema. Si parla infatti di una potenza compresa tra 700 e 800 CV, sebbene un dato ufficiale ancora non ci sia.

BMW M3 elettrica foto spia Nürburgring

Piuttosto, BMW M sta lavorando affinché la sua nuova sportiva elettrica offra una dinamica di guida di alassimo livello, del tutto analoga a quella del modello endotermico, sebbene debba fare i conti con il maggiore peso dovuto dalla presenza delle batterie.

BMW M3 elettrica foto spia Nürburgring

Quindi avrà quattro motori elettrici, che le permetteranno di funzionare sia a trazione posteriore che integrale, e sarà dotata di funzionalità di torque vectoring per migliorare l'agilità. Dunque, anche se non offrirà potenze ''monstre'' di tante sportive elettriche cinesi, potrà invece contare su di una migliore agilità e di una dinamica di guida superiore.

Foto spia: CarScoops

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