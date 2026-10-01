Nuova BMW Serie 3: esalta la sua sportività con gli accessori M Performance

Nuovi dettagli dal catalogo M Performance per i due modelli più sportivi del costruttore tedesco: carbonio, cerchi in lega leggera e componenti dal carattere grintoso

BMW accompagna il debutto della nuova berlina elettrica i3 (guarda nuova BMW i3) e della gemella a benzina Serie 3 (guarda nuova BMW Serie 3) con una gamma di componenti M Performance destinati a sottolineare il carattere dinamico delle auto.

BMW, i nuovi M Performance Parts

Tra le prime applicazioni figura la i3M60 xDrive, variante ad alte prestazioni attesa nella gamma il prossimo anno. Le caratteristiche tecniche non sono ancora state comunicate, mentre sono già emersi diversi dettagli estetici. La nuova berlina elettrica può contare su un design esclusivo dei fari anteriori, con luci diurne a LED gialle opzionali, gruppi ottici posteriori dalla grafica specifica e cerchi da 21 pollici.

BMW i3 e Serie 3: debuttano i componenti sportivi M Performance Parts

BMW i3 M60 xDrive, look più sportivo

Per la M Performance della i3 M60 xDrive sono previsti numerosi elementi in fibra di carbonio. Il frontale adotta spoiler e alette in fibra di carbonio, accompagnati da calotte degli specchietti con strisce M e minigonne laterali dedicate.

Nella parte posteriore spiccano invece un diffusore incarbonio e uno spoiler posteriore sdoppiato, soluzione inedita per la gamma BMW. Nonostante l'assenza di un impianto di scarico tradizionale, l'insieme punta a un'immagine decisamente sportiva.

BMW i3 e Serie 3: la coda dell'elettrica con lo spoiler sdoppiato sul cofano bagagli

BMW M350 xDrive, 437 CV e 580 Nm

Accanto alla versione elettrica arrivano gli accessori destinati alla M350 xDrive, modello che prende il posto della M340i xDrive e rappresenterà la proposta più prestazionale prima della nuova M3. Sotto il cofano c'è un sei cilindri in linea turbo mild-hybrid da 3,0 litri, capace di 437 CV e 580 Nm.

Tra le opzioni figurano uno splitter anteriore nero lucido con alette in carbonio e una cinghia di traino rossa, oltre a cerchi M Performance, calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio e minigonne specifiche.

BMW i3 e Serie 3: i terminali di scarico rivestiti in carbonio della berlina con motore a benzina

Fibra di carbonio anche al posteriore

La preparazione prosegue con un diffusore in fibra di carbonio simile a quello previsto per la i3. La divisione M ha inoltre sviluppato uno spoiler anteriore e delle cornici per i terminali di scarico in carbonio. I nuovi componenti completano così l'offerta dedicata alle due versioni, pur con prezzi che BMW non ha ancora comunicato. A voi piacciono le nuove berline tedesche? Diteci cosa ne pensate.

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