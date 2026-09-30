Nuova BMW Serie 3 2027: motori Mild Hybrid e niente diesel

Dopo il debutto della nuova BMW i3 elettrica, la casa automobilistica tedesca ha finalmente svelato la rinnovata BMW Serie 3 di cui abbiamo visto molteplici foto spia nel corso del tempo. Tutte le versioni adottano una motorizzazione Mild Hybrid e in gamma non è presente il diesel. Nel corso del prossimo anno arriverà una variante con powertrain Plug-in. Entriamo maggiormente nei dettagli e andiamo a scoprire la nuova Serie 3.

Molto simile all'elettrica ma ci sono alcune differenze

A prima vista, la nuova BMW Serie 3 endotermica sembra identica alla versione elettrica. Entrambe, infatti, adottano il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. In realtà, come avevano permesso di apprezzare già le foto spia, il modello con motorizzazioni a benzina presenta proporzioni leggermente differenti, a partire da un cofano motore più lungo. Piccole differenze ci sono anche nelle misure. La nuova BMW Serie 3 endotermica misura 4.765 mm lunghezza x 1.850 mm larghezza x 1.455 mm altezza, con un passo di 2.860 mm.

BMW Serie 3

A titolo di confronto, le misure della BMW i3 sono le seguenti: 4.760 mm in lunghezza, 1.865 mm in larghezza, 1.480 mm in altezza, con un passo di 2.897. Ci sono differenze anche nel bagagliaio: 450 litri per la Serie 3 endotermica contro i 420 litri del modello elettrico.

A disposizione ci sono cerchi da 18 a 20 pollici (da 19 a 21 pollici per l'elettrica). La nuova BMW Serie 3 può essere ordinata anche con il pacchetto M Sport o il pacchetto M Sport Pro. Entrambi permettono di offrire alla berlina un look più sportiveggiante.

Interni: c'è il BMW Panoramic iDrive

L'abitacolo della nuova Serie 3 endotermica è invece sostanzialmente identico a quello della i3. Troviamo infatti il sistema Panoramic iDrive con il sistema operativo BMW Operating System X. Non c'è la classica strumentazione digitale. Le informazioni di guida sono proiettate sulla parte inferiore del parabrezza, dove appaiono su una superficie nera stampata e sono visibili con un effetto 3D. Al centro della plancia c'è comunque un sistema infotainment con maxi display da ben 17,9 pollici.

BMW Serie 3, interni

Non può mancare un avanzato assistente vocale che integra l'AI Amazon Alexa+ che permette di ampliarne le funzionalità. Per chi ama ascoltare la musica in auto, tra gli optional c'è un impianto audio firmato Harman Kardon.

Motori, tutti Mild Hybrid

Come accennato all'inizio, tutte le motorizzazioni adottano la tecnologia Mild Hybrid a 48 V. Alla base della gamma c'è la BMW 318 con un 4 cilindri di 2 litri da 156 CV e 250 Nm di coppia. Velocità massima di 215 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. C'è poi la BMW 320 sempre con un 4 cilindri di 2 litri ma da 211 CV e 330 Nm di coppia. Velocità di punta pari a 240 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

BMW Serie 3

Al vertice della gamma troviamo la BMW M350 xDrive equipaggiata con un 6 cilindri di 3 litri da 426 CV e 540 Nm di coppia. Velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Tutti i motori a benzina della nuova BMW Serie 3 sono dotati della tecnologia BMW TwinPower Turbo di ultima generazione e del cambio automatico a 8 rapporti.

Chiaramente non mancano sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

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