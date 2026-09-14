BMW Serie 3: le foto finiscono online prima del debutto ufficiale

Se stai seguendo con attenzione le novità attorno alla futura BMW Serie 3, sappi che il velo sulla nuova generazione è caduto con qualche settimana d'anticipo rispetto ai piani di Monaco. Un utente di Reddit ha infatti intercettato e fotografato un prototipo privo di qualsiasi camuffatura all'ingresso di una struttura BMW a Monaco di Baviera, diffondendo le immagini in rete ben prima del debutto ufficiale.

Non si tratta peraltro di una versione d'accesso, ma della variante M Performance, che con la nuova sigla di progetto G50 abbandona la denominazione M340i per ribattezzarsi BMW M350 xDrive.

La sigla cambia e arrivano i quattro scarichi

L'elemento che chiarisce subito l'identità della vettura è il sistema di scarico a quattro terminali integrato nel diffusore posteriore. Finora riservata alle sportive pure firmate dal reparto M, questa configurazione diventa il tratto distintivo della M350 xDrive, dal momento che non sono previste altre versioni convenzionali con questo schema (eccezione fatta per la futura M3 siglata G84, attesa non prima del 2028). La totale assenza dei passaruota allargati conferma comunque che non ci troviamo di fronte alla M3 vera e propria, ma alla declinazione sportiva intermedia.

La sigla ''PP'' presente sulla targa lascia ipotizzare l'adozione di accessori attinti dal catalogo M Performance Parts. Tra le componenti visibili spiccano lo spoiler posizionato sul cofano del bagagliaio, i dettagli in nero lucido legati al pacchetto M Sport (di serie su questo modello) e un set di cerchi in lega argentati dal disegno classico. A questo proposito, la configurazione prevede ruote da 20 pollici con pneumatici 245/35 R20 all'anteriore e 275/30 R20 al posteriore, abbinati di serie a sospensioni adattive e differenziale sportivo M. La gamma a sei cilindri si semplifica: la precedente M340d a gasolio non avrà un'erede e non è prevista una variante M350 a sola trazione posteriore.

BMW M350 xDrive

Design unificato tra piattaforma CLAR e Neue Klasse

Dal punto di vista dello stile, la nuova Serie 3 termica mostra una strettissima parentela estetica con la BMW i3 a propulsione 100% elettrica, nonostante le due vetture nascano su architetture del tutto distinte. La berlina con motori a combustione continua infatti a basarsi sull'evoluzione della piattaforma CLAR, mentre la variante a batteria adotta l'architettura Neue Klasse, sviluppata esclusivamente per i veicoli elettrici.

Sebbene le proporzioni del frontale della M350 xDrive debbano ospitare il motore termico a sei cilindri in linea (richiedendo sbalzi leggermente diversi e prese d'aria di raffreddamento più estese), l'impostazione stilistica complessiva è speculare a quella della sorella a zero emissioni. L'abitacolo seguirà la medesima rotta, segnando un taglio netto con l'attuale generazione G20: sparisce lo storico rotore dell'iDrive sul tunnel centrale e la quasi totalità dei comandi fisici lascia il posto a una nuova interfaccia digitale integrata nella plancia.

BMW M350 xDrive

Le reazioni del web: tra nostalgia e perplessità

L'avvistamento del prototipo nei pressi del campus BMW di Freimann ha innescato una discussione molto articolata nella community di appassionati su Reddit. Tra gli utenti c'è chi si interroga sulle ragioni per cui un'auto non ancora svelata circolasse senza teli di copertura o camion di trasporto chiusi, ipotizzando una gestione logistica insolitamente affrettata tra i reparti dell'azienda.

Sul piano estetico i giudizi espressi online sono piuttosto divisi. Se da un lato c'è chi definisce filante il profilo del posteriore — arrivando a paragonare le linee della coda a quelle di berline sportive del passato come la Lancer Evo X —, dall'altro non mancano commenti decisamente severi. Diversi utenti criticano il nuovo corso di design giudicandolo privo della personalità tipica del marchio e troppo simile a proposte di costruttori asiatici. Le perplessità maggiori riguardano tuttavia gli interni: la rinuncia al comando rotativo dell'iDrive e l'assenza di un quadro strumenti classico dietro il volante suscitano un netto rifiuto da parte dei puristi, mentre trova riscontri positivi la scelta di mantenere cerchi in lega con finitura argentata tradizionale, preferiti alle più diffuse soluzioni bicolore o nero lucido.

BMW i3

Debutto imminente e produzione a Dingolfing

La nuova Serie 3 segna un passaggio rilevante anche sotto il profilo industriale. Per la prima volta nella storia del modello, la versione berlina termica non verrà costruita nello stabilimento storico di Monaco di Baviera: la produzione sarà infatti trasferita nel sito di Dingolfing, dove nascono già le Serie 5 e Serie 7. L'impianto di Monaco verrà invece destinato alla catena di montaggio della i3 elettrica.

La presentazione mondiale della BMW Serie 3 G50 è fissata per la fine di settembre. La commercializzazione prenderà il via in Europa subito dopo il debutto.

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