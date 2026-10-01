BMW X3 M50, arrivano più cavalli e non solo: ecco tutte le novità

La BMW X3 M50 si concede un'iniezione di potenza e una serie di ritocchi tecnici studiati per rinfrescare l'offerta nei confronti delle dirette concorrenti, a partire dalla Mercedes-Benz GLC. Ci sarebbe anche il pacchetto estetico Black Package, che però non arriverà in Italia. Vediamo insieme le novità.

Più cavalli per il sei cilindri 3.0

L'aggiornamento di maggior rilievo sta sotto il cofano. Il noto motore 3.0 twin-turbo sei cilindri in linea mild-hybrid, finora accreditato di 398 CV, ha ricevuto una riprogrammazione della gestione elettronica. Risultato? Una spinta supplementare di 45 CV, che porta la potenza complessiva a quota 443 CV. Questa potenza extra, scaricata a terra dalla trazione integrale xDrive, permette alla X3 M50 di fermare il cronometro nello scatto 0-100 km/h a 4,4 secondi.

Nuova BMW X3 M50 2027, 3/4 posteriore

Pacchetto Black Package: grinta e Alcantara ma solo per l'Inghilterra

Accanto alle modifiche motoristiche debutta il nuovo pacchetto estetico Black Package (che però non arriverà in Italia), d'ispirazione chiaramente motorsport. In Gran Bretagna il listino parte da circa 81.569 sterline (poco più di 97.000 euro al cambio attuale). La caratterizzazione esterna si riconosce per i cerchi in lega neri da 22 pollici, la finitura nero lucido riservata alle pinze freno e i badge BMW e M sempre in tinta nera lucida.

Anche l'abitacolo riceve un trattamento specifico, con un esteso utilizzo dell'Alcantara sulla plancia e sul tunnel centrale, il logo M ricamato sui poggiatesta e cuciture blu a contrasto per i sedili. Non mancano poi alcuni comandi secondari impreziositi dalle finiture in cristallo BMW Individual Clarity Glass.

Nuova BMW X3 M50 2027, l'interno

Le novità per il resto della gamma X3

Non solo la versione M50 è oggetto di migliorie, BMW ha infatti previsto diversi affinamenti che coinvolgeranno l'intera gamma X3 a partire dalle produzioni di dicembre.

Salendo a bordo noterai una nuova superficie morbida al tatto posizionata davanti allo schermo centrale dell'infotainment, una trama di cuciture inedita per il cruscotto e un sistema di illuminazione ambientale esteso alla consolle e alle maniglie delle porte. Tra i dettagli pratici figura anche un meccanismo di apertura ridisegnato per il cassetto portaoggetti.

Sul fronte delle varianti entry level, infine, la versione X3 20 xDrive con motore quattro cilindri ha ricevuto una serie di aggiornamenti tecnici mirati a rispettare i parametri delle imminenti normative anti-inquinamento Euro 7.

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