Nuova BMW X5: la sportività aumenta con gli accessori M Performance Parts

Dopo la presentazione della nuova BMW X5, il costruttore tedesco amplia l'offerta con una gamma di accessori dedicati al suo nuovo SUV (guarda nuova BMW X5).

Più sportiva con M Performance Parts

Il catalogo comprende numerosi elementi firmati M Performance Parts, pensati per accentuare l'impostazione sportiva del modello. Nella zona anteriore sono disponibili inserti per la griglia e splitter in fibra di carbonio, mentre nella parte posteriore trovano posto uno spoiler nero lucido e specifiche “flow blades” in carbonio ai lati dei diffusori. BMW propone inoltre un diffusore sportivo realizzato in aramide, materiale dall'aspetto simile al carbonio utilizzato anche per le calotte degli specchietti M Performance.

BMW X5 M Performance Parts: look più sportivo per il SUV tedesco con gli accessori speciali

Cerchi, scarico e dettagli esterni

Tra gli accessori figurano cerchi con misure da 21 a 23 pollici e un impianto di silenziamento del suono M Performance, destinato alla versione M Performance con motore V8. Quest'ultimo componente, per ragioni legate alle normative, sarà disponibile soltanto sui mercati al di fuori dell'Europa. La dotazione comprende anche terminali di scarico in fibra di carbonio e diverse grafiche esterne M Performance. Nell'abitacolo sono invece presenti soglie sottoporta e tappetini dedicati.

BMW X5 M Performance Parts: anche più praticità con box da tetto, portabici e altro

Più spazio per il tempo libero

La X5 può essere equipaggiata non solo con componenti sportivi, ma anche con soluzioni dedicate alla praticità. I nuovi box da tetto sono disponibili nei tagli da 350, 450 e 550 litri e vantano un'aerodinamica migliorata rispetto alle precedenti generazioni.

Tra gli accessori c'è inoltre un portabici posteriore, configurabile con un vano portaoggetti da 300 litri oppure capace di trasportare tre biciclette. Completano la proposta tappetini interni e supporti da tetto per biciclette, sci e snowboard, oltre a diversi accessori per gli schienali dei sedili anteriori, tra cui supporti per smartphone e tablet e un vassoio con portabicchieri. Il configuratore online può aiutarvi nella selezione degli accessori per personalizzare il SUV tedesco (guarda la homepage di BMW Italia).

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